Eutanasia per due bambini di 9 e 11 anni | «I più giovani mai sottoposti alla pratica»

Parlamento - in 5 mesi depositate già 1800 proposte di legge : si va dall’Eutanasia al voto per i 16enni. Sono oltre 13 al giorno : Dal voto ai 16enni alla rilevazione con impronte digitali della presenza in servizio dei dipendenti pubblici contro l’assenteismo, ma non solo. Nelle 1800 proposte di legge depositate a Montecitorio e Palazzo Madama in questi primi cinque mesi di legislatura ci Sono anche bossoli, stoviglie e cannucce. Dal 23 marzo scorso – primo giorno del nuovo Parlamento – Camera e Senato hanno raccolto infatti 1.792 testi normativi depositati dai ...