Ok del Senato al decreto milleproroghe | il testo passa alla Camera

Senato - ingorgo sui decreti prima della pausa estiva. Dignità stoppato in commissione. Precedenza al Milleproroghe : Alle ultime 24 ore di lavoro del Parlamento prima della pausa estiva (che durerà 35 giorni), al Senato si è arrivati all’ingorgo. Un imbuto in cui è arrivato sia l’esame del decreto Dignità sia del decreto Milleproroghe che contiene tra le altre cose le misure sui vaccini, sulle intercettazioni, sulle aziende partecipate e sui contratti di energia. Il decreto Dignità andrà in Aula, solo dopo l’ok del decreto ...

Scintille in Aula - proteste del Pd in Senato contro il rinvio dell'obbligo di vaccini : Presidente Regione Marini: regione Umbria manterrà l'obbligo "I vaccini sono una conquista della ricerca scientifica, dell'avanzamento della scienza medica, avere le vaccinazioni pubbliche e gratuite ...

Dl dignità : stop del lavoro delle Commissioni al Senato : stop dei lavori delle Commissioni Finanze e lavoro del Senato sul decreto dignità, senza avere finito il vaglio degli emendamenti a causa, spiegano nella maggioranza, dell'ostruzionismo delle ...

Abruzzo - il governatore Pd D’Alfonso scioglie il nodo del doppio incarico : “Opto per il Senato” : Alla fine ha scelto il Senato, il presidente della Giunta abruzzese Luciano D’Alfonso, eletto in Parlamento lo scorso marzo. Il politico del Partito Democratico a capo della Regione Abruzzo dal 13 giugno 2014, solo tre giorni fa aveva avuto l’ultimatum da parte della Giunta delle elezioni e delle immunità del Senato che aveva ribadito l’incompatibilità delle due cariche al dem. Riserva che il governatore ha sciolto oggi, 5 ...

Il Coordinamento Nazionale Docenti della Disciplina dei Diritti Umani ha scritto a Camera e Senato : Il Coordinamento Nazionale Docenti della Disciplina dei Diritti Umani fa presente di aver scritto, in data 04 agosto, ai membri della Commissione Cultura di Camera e Senato in merito alle ...

Taglio dei vitalizi al Senato - ok del Consiglio di Stato : Se il Taglio dei vitalizi per gli ex deputati si è deciso in modo piuttosto rapido grazie alla spinta di Roberto Fico, fare lo stesso al Senato rischia di rivelarsi un'impresa ben più complessa nonostante le pressioni dei Senatori del Movimento 5 Stelle.Oggi qualcosa ha iniziato a muoversi col Consiglio di Stato che, interpellato proprio Senato all'inizio del mese scorso prima di procedere ad analizzare la riforma dei vitalizi, ha dato parere ...

Decreto Dignità : oltre 700 emendamenti presentanti nelle commissioni del Senato : Sono più di 700 gli emendamenti al Decreto Dignità presentati alle commissioni Finanze e Lavoro del Senato entro il termine fissato alle 11 di oggi. Le commissioni sono convocate per le 15,30. Il ...

Privatizzazione del Senatore Cappelli e 'assalto' ai grani antichi siciliani : al via la colonizzazione dell'agricoltura del Sud - : Per la cronaca, la varietà Senatore Cappelli è stata selezionata negli anni '20 del secolo passato, ma già negli anni '60 iniziava ad essere sostituita da varietà più produttive e di taglia più bassa ...

Vaccini : il Senato approva il rinvio dell’obbligo per le scuole infanzia al 2019 : approvati dall’aula del Senato, nel corso dell’esame del decreto milleproroghe, gli emendamenti identici M5s-Lega che rinviano l’applicazione dell’obbligo di presentare i certificati di avvenuta vaccinazione per l’iscrizione scolastica dei bimbi da 0 a 6 anni al 2019-20, facendolo di fatto slittare di un anno scolastico. Gli emendamenti, che modificano la legge Lorenzin sull’obbligo vaccinale, erano stati ...

Vitalizi senatori : ok del Consiglio di stato ai tagli : I tagli si facciano secondo i principi della Consulta e con il regolamwnto del Senato. Pressing del M5s al Senato - Anche i Vitalizi degli ex senatori si possono tagliare, ma la nuova disciplina deve ...

Decreto dignità - ok della Camera - decreto passa al Senato. Contratti - giochi - voucher - Ecco le MISURE : Il decreto dignità ha ottenuto il via libera dell'Aula della Camera. L'assemblea di Montecitorio ha approvato il provvedimento con 312 sì, 190 no e 1 astenuto . Il testo passa ora in seconda lettura ...