Violenza sulle donne | “boom” di denunce nei primi 6 mesi del 2018

Pisa - la campagna contro la Violenza sulle donne del sindaco di Cascina : 'Spray al peperoncino per tutte' : Spray al peperoncino gratis per tutte, "perché difendersi è legittimo". Parola di Susanna Ceccardi , sindaco leghista di Cascina, Pisa, , che ha deciso di proporre per il secondo anno di fila il suo ...

La campagna Ikea contro la Violenza sulle donne : “Quante volte al giorno ti dice ‘cretina’”? : L'iniziativa vuole sensibilizzare le donne vittime di violenza a denunciare gli uomini che la praticano.Continua a leggere

Pamplona - alla festa di San Firmino già 5 feriti. Ma l’edizione 2018 diventa simbolo della lotta alla Violenza sulle donne : È iniziata ieri la festa di San Firmino a Pamplona e già si hanno le prime vittime. Una persona è stata incornata e altri quattro sono stati feriti in vario modo, secondo la Croce rossa, dopo che i primi tori sono stati liberati nelle strade per percorrere, tra la folla, gli 848 metri verso l’arena, come da tradizione. Ogni anno l’apertura della manifestazione è preceduta da polemiche e critiche a causa delle violenza che vengono inferte ...

Artemisia Gentileschi - pittrice contro la Violenza sulle donne : È stata la prima pittrice a portare nell’arte i soprusi sulle donne nel XVII secolo, trasformando la violenza in bellezza. Grazie al suo coraggio e alle sue doti, Artemisia Gentileschi ha sfidato le consuetudini del suo tempo e oggi è ricordata non solo come un’artista speciale ma anche come un simbolo del femminismo. Nata a Roma l’8 luglio 1593 dal pittore Orazio Gentileschi e da Prudenzia Montone, Artemesia mostrò sin dalla ...

Violenza sulle donne - il flop dei risarcimenti a vittime e orfani : donne uccise, ferite, distrutte nel corpo e nel cuore. Lo raccontano le cronache di questi mesi, ne danno conto i numeri. Il report dell'osservatorio regionale mostra un numero crescente di donne ...

FRANCESCA ALOTTA/ "Ti dirò" è il suo inedito dedicato alla Violenza sulle donne (Ora o mai più) : Video, FRANCESCA ALOTTA a Ora o mai più presenta il suo inedito, "Ti dirò", dedicato alla violenza sulle donne. Per i giudici, però, è "datato e non molto originale"(Pubblicato il Fri, 29 Jun 2018 23:30:00 GMT)

Prevenzione e contrasto alla Violenza sulle donne - firma di un Protocollo alla Prefettura di Teramo : Teramo - Oggi in Prefettura, la sottoscrizione del “Protocollo per la Prevenzione ed il contrasto della violenza di genere, della violenza intrafamiliare, della violenza assistita e degli atti persecutori, per la promozione ed attuazione dei programmi di recupero dei soggetti maltrattanti e dei programmi di sostegno alle vittime di reato”. E' "violenza contro le donne" ogni atto di violenza fondata sul genere che provochi un danno ...

#MeToo Act - le suore cattoliche contro la Violenza sulle donne : La fondazione pontificia si adopera per denunciare le violenze ed i ricatti sessuali dentro e fuori la Chiesa

Ora o Mai Più - Francesca Alotta : "Il destino mi ha voluta qui - racconterò la mia storia contro la Violenza sulle donne" : Francesca Alotta, diventata famosa nel 1992 per aver vinto il Festival di Sanremo nella sezione 'Novità', con "Non amarmi", in coppia con Aleandro Baldi, è entrata nel cast di Ora o Mai Più al posto di Donatella Milani, che ha dovuto abbandonare il programma per un problema familiare. Noi di TvBlog l'abbiamo intervistata per sentire quali sono le sue emozioni dopo il debutto, nella seconda puntata del programma. Non amarmi ...

Violenza sulle donne - i carnefici si confessano : “Ferite che uccidono dentro”. Lo speciale su SkyTg24 : Nel 2017, in Italia, è stata uccisa una donna ogni 60 ore. La Violenza domestica è il tema al centro del nuovo appuntamento di Sky TG24, TG24INSIDE – “DENTRO LA Violenza”, in onda venerdì 15 giugno alle 22. Lo speciale, condotto da Alessio Viola e con la partecipazione di esperti in studio, racconta questo fenomeno attraverso le confessioni di uomini responsabili di maltrattamenti e i racconti di mogli e compagne abusate. Al suo interno ...

Violenza sulle donne - alla Scuola Sant’Anna il robot da indossare per far provare i maltrattamenti agli aggressori : Recuperare stalker, molestatori e violentatori calandoli nei panni delle donne maltrattate e infliggendo loro le stesse sofferenze provate dalle proprie vittime. E’ un esperimento ideato dall’equipe dal professor Massimo Bergamasco, direttore dell’Istituto di tecnologie della comunicazione, dell’informazione e della percezione della Scuola Sant’Anna di Pisa, che sarà presentato il 14 giugno al corso di alta formazione su prevenzione e ...