L’ex presidente brasiliano Lula sarà il candidato presidente del suo partito alle

L’ex presidente brasiliano Lula sarà il candidato a presidente del suo partito alle elezioni di ottobre - anche se è in carcere : In Brasile il partito dei Lavoratori ha scelto come proprio candidato alle elezioni presidenziali del prossimo ottobre l’ex presidente Luiz Inácio Lula Da Silva, nonostante sia in carcere con una condanna a dodici anni per corruzione e quindi non possa essere eletto. The post L’ex presidente brasiliano Lula sarà il candidato a presidente del suo partito alle elezioni di ottobre, anche se è in carcere appeared first on Il Post.

Uruguay - L’ex presidente Josè Mujica annuncia le sue dimissioni dal Senato : “Ho in programma viaggi all’estero” : l’ex presidente uruguaiano José “Pepe” Mujica ha annunciato che il prossimo 14 agosto lascerà il suo seggio al Senato. In un’intervista al notiziario Telenoche ha spiegato che queste dimissioni sono un “abbandono, forse temporaneo, della politica attiva ma non dalla mia battaglia per le idee”. Le ragioni che hanno spinto “Pepe” – come viene chiamato da amici e militanti del suo Movimento di ...

Messina - scoperto un comitato d’affari : ai domiciliari L’ex presidente del consiglio comunale : Un sistema di favoritismi all’interno della pubblica amministrazione per agevolare gli imprenditori che le chiedevano aiuto, e avere poi vantaggi di ritorno. L’ex presidente del consiglio comunale di Messina, Emilia Barrile, è stata arrestata questa mattina. La politica, prima Pd poi Forza Italia, si trova ai domiciliari ed è accusata di associazione a delinquere, abuso d’ufficio, atti contrari a doveri ufficio e violazione dei ...

Emmerson Mnangagwa - presidente uscente e membro delL’ex partito di Mugabe - ha vinto le elezioni in Zimbabwe : Emmerson Mnangagwa, presidente uscente e membro dell’ex partito di Robert Mugabe, lo Zanu-PF, ha vinto le elezioni in Zimbabwe. La notizia è stata data mercoledì mattina dalla Commissione elettorale del paese: anche se il conteggio dei voti non è ancora The post Emmerson Mnangagwa, presidente uscente e membro dell’ex partito di Mugabe, ha vinto le elezioni in Zimbabwe appeared first on Il Post.

Air Force Renzi - M5s attacca L’ex presidente del Consiglio : “Dovrà dare delle risposte - è una spesa inutile” : Continua lo scontro tra M5s e l'ex presidente del Consiglio Matteo Renzi su quello che è stato definito 'Air Force Renzi'. Secondo i pentastellati Giulia Lupo e Gianluigi Paragone, quell'aereo "è una follia, è una spesa inutile. Renzi dovrà dare delle risposte, con quei soldi si potevano fare molte cose importanti".Continua a leggere

L’ex presidente catalano Carles Puigdemont è tornato in Belgio : L’ex presidente catalano Carles Puigdemont è tornato in Belgio sabato mattina dopo essere stato per quattro mesi in Germania, dove era stato arrestato lo scorso 25 marzo. Puigdemont, che continua a essere uno dei leader più importanti del movimento indipendentista The post L’ex presidente catalano Carles Puigdemont è tornato in Belgio appeared first on Il Post.

Addio a Sergio Marchionne – Il bellissimo gesto di Sgarbi dopo la scomparsa delL’ex presidente Ferrari : Sgarbi dedica una strada a Sergio Marchionne: a Sutri la prima via in onore all’ex numero 1 della Ferrari La prima strada in Italia intitolata a Sergio Marchionne si trova a Sutri, in provincia di Viterbo, comune di cui è sindaco dallo scorso giugno, lo storico e critico d’arte Vittorio Sgarbi, che è anche deputato di Forza Italia alla Camera. Lo ha annunciato Sgarbi per onorare la memoria del manager italiano. “La strada ...

Barcellona - chiesti 11 anni per L’ex presidente Rosell : Il pubblico ministero spagnolo ha chiesto 11 anni di carcere per l’ex presidente del Barcellona Sandro Rosell, accusato di riciclaggio e associazione per delinquere. Per lui anche la richiesta di una maximulta di 59 milioni di euro, sempre per riciclaggio legato ad alcune transazioni con la Federcalcio brasiliana e sponsorizzazioni sempre nel paese latinoamericano. Rosell, che si trovava già in carcere, è stato presidente del Barça ...

Marchionne - l’ospedale di Zurigo esce allo scoperto : svelate le cause della morte delL’ex presidente Ferrari : L’ospedale in cui era ricoverato Marchionne ha reso noto che l’ex presidente della Ferrari era affetto da oltre un anno da una grave malattia “Sergio Marchionne era un paziente dell’Ospedale universitario di Zurigo. Da più di un anno si era sottoposto a diverse cure per una grave malattia“. Daniele Badolato L’Universitätsspital di Zurigo ha confermato oggi per la prima volta che l’ex Ceo di Fca era ...

F1 – Morte Marchionne - le parole Wolff e Horner dopo la scomparsa delL’ex presidente Ferrari : “un giorno triste” : Toto Wolff e Christian Horner commentano la scomparsa di Sergio Marchionne: le parole dei due team principal Una scomparsa dolorosa, quella di Sergio Marchionne: il mondo delle auto e della F1 perde un grande uomo, morto questa mattina, all’età di 66 anni. L’ex presidente Ferrari era stato operato a fine giugno ad una spalla, ma l’intervento sembra aver avuto complicazioni che hanno portato Marchionne in condizioni ...

Addio a Sergio Marchionne - l’omaggio della F1 alL’ex presidente Ferrari : “un vero amico” : La F1 omaggia Sergio Marchionne: le parole di Chase Carey dopo la scomparsa dell’ex presidente Ferrari E’ morto questa mattina, a 66 anni, il manager italo-canadese Sergio Marchionne. Una notizia che ormai tutti aspettavano dopo l’aggravarsi delle sue condizioni a seguito di un intervento alla spalla destra a cui è stato sottoposto quasi un mese fa. Una notizia agghiacciante: Marchionne lascia un grande vuoto, difficile ...

F1 - Ferrari ora bisogna vincere! Le Rosse per dedicare il successo a Sergio Marchionne - in Ungheria per L’ex Presidente : La Ferrari piange la morte di Sergio Marchionne, ex Presidente che negli ultimi giorni era ricoverato a Zurigo in condizioni drammatiche. Il manager è spirato all’età di 66 anni a causa di un male incurabile e la sua dipartita lascia un vuoto importante nell’imprenditoria italiana, soprattutto a Maranello e in casa FIAT. La scomparsa del dirigente d’azienda è stata accolta con tristezza in tutto il mondo dove Mr. Marchionne era ...

Marchionne - tutti i retroscena del dramma : L’ex presidente Ferrari sapeva di essere in fin di vita : Secondo quanto riportato da Lettera43, all’ex presidente della Ferrari era stato già diagnosticato un sarcoma alla spalla che aveva tenuto nascosto a tutti, persino a John Elkann Indiscrezioni agghiaccianti, retroscena che fanno gelare il sangue sulle condizioni di Sergio Marchionne, ricoverato ormai da quasi un messe presso l’Universitätsspital di Zurigo. Secondo quanto riporta Lettera43.it, l’ex presidente della Ferrari ...