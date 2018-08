ilpost

: L’attore #PatrickStewart reciterà in una nuova serie di “#StarTrek”: L’attore britannico #PatrickStewart tornerà a… - notiveri : L’attore #PatrickStewart reciterà in una nuova serie di “#StarTrek”: L’attore britannico #PatrickStewart tornerà a… - ilpost : L’attore Patrick Stewart reciterà in una nuova serie di “Star Trek” - N36volpe1973 : I fan dell'Enterprise possono pure gioire quest'oggi, visto che - come confermato da Deadline - l'attore Patrick St… -

(Di domenica 5 agosto 2018) L’attore britannicotornerà a interpretare il personaggio di Jean-Luc Picard in unadi Star Trek prodotta dal servizio di streaming americano CBS All Access.aveva recitato nei panni di Jean-Luc Picard dal 1987 al 1994 in Star L’attorein unadi “Star Trek” Il Post.