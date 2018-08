Meteo Lombardia | temperature sopra la norma | in arrivo possibili temporali

Meteo : Lombardia - possibili temporali ma resta il caldo afoso (2) : (AdnKronos) - Lunedì sereno o poco nuvoloso, annuvolamenti nel pomeriggio sulle zone alpine e prealpine. Precipitazioni: assenti o poco probabili in pianura. Su Alpi e Prealpi isolati rovesci o temporali durante le ore più calde. Temperature minime e massime in ulteriore lieve aumento. Forte afa.

Meteo : Lombardia - possibili temporali ma resta il caldo afoso : Milano, 28 lug. (AdnKronos) - La Lombardia si trova sotto la protezione di un promontorio di alta pressione di origine subtropicale, il quale stazionerà per più giorni portando temperature in lieve rialzo e caldo afoso. Oggi, tuttavia, la coda di una perturbazione in transito sull'Europa Occidentale

Meteo : Lombardia - nubi in aumento - lieve calo dell'afa : Milano, 26 lug. (AdnKronos) - La Lombardia si trova sotto l'influenza di correnti stabili settentrionali, ma nelle prossime ore è attesa comunque un'accentuazione dell'instabilità a causa del passaggio di un nucleo depressionario posizionato ora sulla Slovenia, il quale scorrendo lungo l'Adriatico f

Allerta Meteo Lombardia : stato di attenzione dalle 16 - monitorati Seveso e Lambro : Allerta meteo a Milano per il passaggio di una perturbazione che prevede forti temporali dalle ore 16 di domani, 26 luglio, alle ore 6 di venerdì 27 luglio. Il Centro meteo regionale ha emanato un’Allerta in codice giallo (rischio moderato). Il Comune disporrà l’attivazione del COC, il Centro Operativo Comunale, presso il centro di via Drago per graduare l’attivazione del piano di emergenza. Sarà attivato il monitoraggio dei livelli ...

Allerta Meteo - avviso della protezione civile per il Nord : allarme arancione in Lombardia e Alto Adige. I bollettini : Allerta Meteo – Una saccatura di origine atlantica è giunta sull’Europa e, accompagnata da aria fresca e instabile, già dal pomeriggio di oggi coinvolgerà anche parte dell’Italia. Le precipitazioni, a prevalente carattere temporalesco, interesseranno tutto il Nord Italia, a partire dalle regioni di Nord-ovest e in estensione poi ai restanti settori settentrionali. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della protezione ...

Allerta Meteo Lombardia : temporali dalle 15 : 00 di domani - attivo il monitoraggio del Seveso : Allerta meteo a Milano per il passaggio di una perturbazione che prevede forti temporali dalle ore 15.00 di domani 20 luglio. Il centro meteo regionale ha emanato un’Allerta in codice giallo (rischio moderato). Il Comune – informa Palazzo Marino – disporrà l’attivazione del COC, il Centro Operativo Comunale, presso il centro di via Drago per graduare l’attivazione del piano di emergenza. Sarà attivato il ...

Previsioni Meteo Lombardia : da domani temporali e temperature in calo : Sulla Lombardia, riporta il consueto bollettino con le Previsioni Meteo di Arpa regionale, “il tempo si presenta stabile grazie alla presenza di un promontorio di alta pressione colmo di aria calda di origine subtropicale. Dalla giornata di domani assisteremo ad un graduale peggioramento del tempo ad opera di correnti più umide e instabili collegate ad una vasta depressione in avvicinamento dalla Francia. Sono attesi rovesci e temporali ...

Meteo : in Lombardia da domani temporali e temperature in calo : Milano, 19 lug. (AdnKronos) - Tempo stabile oggi in Lombardia, grazie alla presenza di un promontorio di alta pressione colmo di aria calda di origine subtropicale. Ma da domani, secondo le previsioni di Arpa, si assisterà a un graduale peggioramento del tempo a causa di correnti più umide e instabi

Meteo : in Lombardia atteso peggioramento con temporali nel weekend : Milano, 17 lug. (AdnKronos) - Sulla Lombardia è in atto una graduale espansione di un promontorio di alta pressione di origine subtropicale. Ne conseguono condizioni Meteo in miglioramento con temperature in netto rialzo. Fino a venerdì poco altro da segnalare se non la possibilità di locali piovasc

Previsioni Meteo Lombardia : nuovo peggioramento - rischio temporali nel weekend : “Sulla Lombardia è in atto una graduale espansione di un promontorio di alta pressione di origine subtropicale. Ne conseguono condizioni Meteo in miglioramento con temperature in netto rialzo. Fino a venerdì poco altro da segnalare se non la possibilità di locali piovaschi o veloci temporali sulle Alpi. In vista del weekend si intravede la possibilità di un nuovo peggioramento con aumento del rischio di temporali“: queste le ...

Meteo : in Lombardia atteso peggioramento con temporali nel weekend : Milano, 17 lug. (AdnKronos) – Sulla Lombardia è in atto una graduale espansione di un promontorio di alta pressione di origine subtropicale. Ne conseguono condizioni Meteo in miglioramento con temperature in netto rialzo. Fino a venerdì poco altro da segnalare se non la possibilità di locali piovaschi o veloci temporali sulle Alpi. In vista del weekend, invece, si intravede la possibilità di un nuovo peggioramento con aumento del rischio ...

Meteo : in Lombardia atteso peggioramento con temporali nel weekend : Milano, 17 lug. (AdnKronos) – Sulla Lombardia è in atto una graduale espansione di un promontorio di alta pressione di origine subtropicale. Ne conseguono condizioni Meteo in miglioramento con temperature in netto rialzo. Fino a venerdì poco altro da segnalare se non la possibilità di locali piovaschi o veloci temporali sulle Alpi. In vista del weekend, invece, si intravede la possibilità di un nuovo peggioramento con aumento del ...

Previsioni Meteo Lombardia : temporali fino a domani - poi tornano sole e caldo : Nel pomeriggio di oggi “transito di una veloce perturbazione atlantica, con rovesci e temporali ad interessare soprattutto la media e bassa pianura, ma con possibilità di fenomeni sparsi anche su rilievi ed alta pianura. Da martedì graduale espansione di un promontorio di alta pressione, con tempo stabile e soleggiato e temperature in aumento fino a valori caratteristici del periodo o leggermente sopra alla media, specie tra mercoledì e ...

Meteo : in Lombardia temporali fino a domani - poi tornano sole e caldo : Milano, 16 lug. (AdnKronos) - Nel pomeriggio di oggi, il transito di una veloce perturbazione atlantica poterà rovesci e temporali soprattutto sulla media e bassa pianura e possibili fenomeni sparsi anche su rilievi ed alta pianura. Da domani la graduale espansione di un promontorio di alta pression