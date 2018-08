Anna Wintour è stata nominata direttrice “a vita” di Vogue Usa | il “diavolo” non va in

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 1 agosto 2018) In molti erano pronti a scommettere che il numero di settembre 2018, il più importante per la rivista, sarebbe stato l’ultimo a riportare la sua firma. E invece no.non solo non lascia, ma anzi raddoppia. Il super boss diUsa manterrà infatti il suo ruolo “a vita“. L’annuncio è arrivato a sorpresa da Bob Sauerberg, ceo di Condé Nast, che in un’intervista ha voluto zittire una volta per tutte i rumors: “è un leader incredibilmente talentuoso e creativo la cui influenza va oltre misura. Lei è parte integrante del futuro della trasformazione della nostra azienda e ha accettato di lavorare con me indefinitamente nel suo ruolo di caporedattore e direttore di” ha detto Sauerberg. No, il “diavolo” non va in pensione. Sì, perché è proprio a lei che si ispira l’odiosa Miranda Presley del film ...