Olimpiadi invernali | tris di città? Milano e Cortina ci provano

Olimpiadi invernali - parla Malagò : “candidatura unitaria tra Cortina - Milano e Torino? Chissà…” : Il presidente del Coni Malagò lascia aperte le porte ad una possibile candidatura unitaria tra Cortina, Milano e Torino per le Olimpiadi invernali “Una candidatura unitaria tra Cortina, Milano e Torino al momento non è ipotizzabile perché la proposta non è sul tavolo. Ci sono le tre città divise. Questa sera non so se risponderò allo stesso modo…”. Così il presidente del Coni, Giovanni Malagò, dopo il primo incontro a ...

Olimpiadi invernali 2026 : prove di intesa tra Milano e Cortina. Torino fuori dai giochi? : L’Italia potrebbe presentare una candidatura unitaria per ospitare i Giochi Olimpici Invernali del 2026: è quanto scrive questa mattina “Il Gazzettino“, che però sottolinea come Torino potrebbe sfilarsi da questa triplice intesa, non condividendo una candidatura multipla, mentre la scelta potrebbe trovare il parere favorevole di Milano e Cortina. I sindaci delle tre città verranno ricevuti domani dal presidente del CONI, ...

Olimpiadi invernali di PyeongChang 2018 - lo speciale premio di consolazione della FIDAL agli atleti arrivati quarti : Consegnata a Torino la Medaglia di Roccia agli azzurri delle Olimpiadi Invernali di Pyeong Chang Una premiazione unica a livello internazionale. Questa mattina a Torino, presso la sala d’aste della Bolaffi Spa, il CONI, su iniziativa dell’atletica Susa e del Challenge Stellina Race, e con il sostegno della FIDAL, ha infatti voluto premiare gli 11 atleti italiani arrivati quarti alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018: Lisa Vittozzi ...

Olimpiadi invernali 2026 : l'1/8 Malagò annuncia la candida italiana : La scelta è tra Cortina, Torino e Milano. 'Sarebbe autolesionistico tirare per le lunghe' dice il numero uno del Coni - Cortina d'Ampezzo, Torino o Milano: il prossimo primo agosto sapremo chi sarà la ...

Olimpiadi invernali 2026 - Coni : il 1 agosto sceglieremo il candidato - : Cortina, Milano e Torino sono in corsa per rappresentare l'Italia. La decisione verrà presa durante il Consiglio nazionale. Lo ha comunicato il presidente Giovanni Malagò

Giovanni Malagò : “Olimpiadi invernali 2026 : il 1° agosto sceglieremo la città da candidare”. Milano - Torino e Cortina : inizia la volata : Mercoledì 1° agosto conosceremo quale città italiana verrà candidata per l’organizzazione delle Olimpiadi Invernali 2026. Giovanni Malagò, Presidente del Coni, ha rotto gli indugi e ha dichiarato che settimana prossima verrà operata la scelta definitiva: Milano, Torino e Cortina d’Ampezzo sono le tre località in corsa e spetterà al massimo organo sportivo italiano decidere chi proporre ufficialmente al CIO. Il capoluogo meneghino ...

Approvata la candidatura di Milano ad ospitare le Olimpiadi invernali 2026 : Con 36 voti favorevoli e due astenuti, il Consiglio comunale ha approvato la delibera di presentazione della candidatura di Milano

Olimpiadi invernali 2026 - Giuseppe Sala : “Disponibile a collaborare con altre città - ma Milano dovrà essere capofila” : Prosegue la corsa alle Olimpiadi Invernali 2026. Il CONI ha ufficializzato che l’Italia presenterà la propria candidatura, in attesa di una scelta tra le città di Milano, Torino e Cortina. Il sindaco della città lombarda, Giuseppe Sala, ha espresso la sua opinione dopo la riunione con cui il Consiglio comunale ha deliberato l’ok alla candidatura. “Milano ha una buona proposta e una attrattiva internazionale. Ribadisco che sono ...

Olimpiadi invernali 2026 : 8 torinesi su 10 favorevoli : Otto torinesi su 10 gradirebbero il ritorno delle Olimpiadi invernali a Torino: lo ha rilevato una ricerca di Format Research per Confcommercio Torino, realizzata su un campione di 600 persone. Tra i 18 e i 34 anni il consenso verso le Olimpiadi raggiunge il 92%. “A Torino ci vogliono eventi di livello internazionale, che creino una ricaduta sul territorio“, ha dichiarato il presidente di Ascom, Maria Luisa Coppa, auspicando il ...

Milano candidata per le Olimpiadi invernali 2026 : La Giunta Sala ha approvato la proposta di delibera di presentazione della candidatura di Milano a ospitare i Giochi olimpici

Olimpiadi invernali a Milano : il Coni convoca il Comune per una analisi tecnica - e pensa a una decisione finale per il 1 agosto : Una lettera del presidente Malagò per accelerare le procedure di una analisi tecnica del "dossier Milano"

Olimpiadi invernali 2026 - l'Italia sarà ufficialmente candidata entro il 10 settembre : Il Consiglio Nazionale del Coni ha deciso all'unanimità di proporre la candidatura di una delle città italiane, per le Olimpiadi invernali del 2026.Ancora nessuna decisione sul nome della città da candidate, che verrà valutato nella prossima riunione del Consiglio Nazionale, dopo che un'apposita commissione avrà esaminato tutti i documenti e formulando una relazione. La riunione si terrà il primo agosto o, se la commissione dovesse avere bisogno ...