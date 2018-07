Mangia pollo crudo | donna inglese 37enne muore in vacanza a Corfù

Grecia - Mangia pollo crudo e muore - avviato il processo : Una donna inglese è morta a soli trentasette anni per aver mangiato del pollo crudo durante una vacanza con la famiglia. È successo a Corfù (Grecia) l'anno scorso, in un ristorante locale che le aveva servito una pietanza considerata una prelibatezza anche in altre parti del mondo, ma che potrebbe essere altamente mortale. mangia pollo crudo, la vicenda Natalie Rawnsley (37 anni) era in vacanza con la famiglia a Corfù, quando in un ristorante ha ...

Mangia pollo e muore. Tragedia nella località turistica : l’errore fatale di Natalie : Tragedia in Grecia dove una donna inglese di 37 anni, Natalie Rawnsley, è morta durante la vacanza nell’isola di Corfù dopo aver mangiato del pollo crudo. In passato non aveva mai avuto problemi di salute, ma la carne che le è stata servita conteneva un batterio letale. A rivelarlo è il Daily Mail secondo cui il fatto risalirebbe allo scorso anno, ma proprio in queste ore si sta risalendo alle effettive cause dell’accaduto. ...