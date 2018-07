Alimentazione & Salute | 10 consigli per una perfetta colazione in estate al mare | in

meteoweb.eu

: Curcuma: rinforza il sistema immunitario e protegge dalle infezioni - - greenMe_it : Curcuma: rinforza il sistema immunitario e protegge dalle infezioni - - repubblica : La salute delle arterie dipende da quanto esercizio fisico si fa [news aggiornata alle 16:47] - AmbienteBio : Con la parola #metabolismo si intende l’insieme dei processi che si svolgono all’interno del nostro organismo, con… -

(Di martedì 31 luglio 2018) Lain? È importante non eccedere, fare attenzione agli alimenti grassi ed avere un buon apporto di liquidi, come spiega in 10 punti Valeria del Balzo, biologa nutrizionista. Tantiutili con un’attenzione in più per chi è a dieta. Da un’indagine a cura dell’Osservatorio Doxa-AIDEPI “Io comincio bene” sono infatti 23 milioni gli italiani che dichiarano di essere a dieta e sono diversi gli errori che commettono quando portano in tavola il primo pasto della giornata: 1 italiano su 2 pensa (sbagliando) che sia più indicata unaproteica, per il 56% andrebbero evitati alimenti con carboidrati, come i dolci, che invece costituiscono il carburante necessario ad iniziare la giornata, anche per chi vuole perdere peso, e Il 42% degli italiani pensa (a torto) che eliminare il latte vaccino apossa portare benefici. Vediamo adesso 10 regole per una ...