Venezia e il caso Coen | ha ancora senso distinguere tra film e serie tv?

Netflix a Venezia con “Sulla mia pelle”/ Il film sul caso Cucchi scatena le polemiche : Anec e Anem protestano : La questione Netflix si apre anche alla Mostra di Venezia dopo Cannes. Il caso scoppia sul film "Sulla mia pelle" dedicato al caso Cucchi. Anec e Anem contro Barbera(Pubblicato il Sat, 28 Jul 2018 17:17:00 GMT)

Bergamo - il caso del parcheggio sulle Mura Veneziane : l'Unesco chiede al ministero di intervenire : ... la Scienza e la Cultura segue un esposto del comitato di cittadini No Parking Fara, che da tempo protesta contro l'amministrazione comunale guidata da Giorgio Gori puntando l'indice su un opera '...

Bergamo - il caso del parcheggio sulle Mura Veneziane : l'Unesco chiede al ministero di intervenire : Continuano le polemiche sull'opera voluta dal Comune. Al comitato "no parking" si è aggiunto l'organismo delle Nazioni Unite (il sito è stato consacrato patrimonio dell'umanità). Un procedimento di vigilanza è stato già aperto dall'Anticorruzione

Porto Venezia caso studio alla 'Next generation' : Venezia, 14 giu. (AdnKronos) - Il Porto di Venezia è stato scelto come caso studio italiano alla conferenza mondiale "Next generation" promossa da AIVP, Associazione Internazionale delle Città Portuali, in corso dall’11 al 14 giugno a Quebec City, Canada. Per celebrare i suoi 30 anni di ricerche e a

Porto Venezia caso studio alla 'Next generation' : ... il network mondiale pone al centro della conferenza 2018 "i porti di nuova generazione" , ossia quelli che saranno capaci di superare le sfide poste da innovazione tecnologica, economia circolare e ...

Porti : Venezia caso studio al Summit internazionale città portuali (2) : (AdnKronos) - (Adnkronos) - “L’attenzione non può più essere centrata solo su come comporre le esigenze della portualità e cittadine, piuttosto vanno individuati valori e prospettive comuni su cui lavorare per costruire i "Porti cittadini" di nuova generazione – ha dichiarato Pino Musolino, Presiden