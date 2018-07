Roma | il terremoto di oggi ai Castelli Romani | epicentro a Genzano | scossa avvertita a

Il terremoto della notte in Calabria : avvertito fino a Roma - Tunisia - Grecia e Albania. Risentimento sismico del 6° grado Mercalli in zona a rischio tsunami [MAPPE e DETTAGLI] : 1/12 ...

Terremoto oggi a Modena/ INGV ultime scosse : sisma M 3.6 a Pievepelago in Emilia Romagna (1 luglio 2018) : Terremoto oggi a Modena, Emilia Romagna: ultime scosse INGV, sisma M 3.6 a Pievelago. No danni e feriti: sciame sismico a Pieve Torina, Macerata. Tutte le ultime notizie in tempo reale(Pubblicato il Sun, 01 Jul 2018 10:12:00 GMT)

Scossa di terremoto tra Emilia-Romagna e Toscana : avvertita in provincia di Modena e Lucca [DATI e MAPPE] : 1/4 ...

Terremoto : ad Accumoli trovati resti di epoca Romana : Un vasto sito archeologico di epoca romana, attualmente sorvegliato dai Carabinieri, e’ stato individuato nel corso dei sondaggi condotti dal Ministero dei beni e delle attivita’ culturali e del turismo (Mibact) ad Accumoli (Rieti), il comune del Reatino epicentro del sisma del 2016. Il rinvenimento, secondo quanto ha confermato all’ANSA il Comune di Accumoli, e’ avvenuto nel corso dei lavori di realizzazione della strada ...

Terremoto Emilia-Romagna : inaugurato il nuovo impianto di Mondine : Un investimento da oltre 20 milioni di euro, sostenuto in gran parte dalla Regione Emilia-Romagna, per un’opera fondamentale per la vita di un territorio. Sono stati completati i lavori del nuovo impianto idrovoro di Mondine (Mn), il grande nodo idraulico dove confluiscono le acque della pianura reggiana e modenese. inaugurato questa mattina, presente il presidente della Giunta, Stefano Bonaccini, è stato totalmente ricostruito e affianca la ...

Terremoto Amatrice - 120 Romani indagati : residenze false per incassare i contributi : Hanno ricevuto i contributi per le vittime del Terremoto di Amatrice senza averne diritto e, in alcuni casi, hanno cambiato la residenza per far figurare l'abitazione danneggiata come prima casa: per ...

Stadio Roma : «Il consigliere della Raggi asservito ai Parnasi». Terremoto sulla giunta : Dal costruttore l'avvocato Lanzalone, fedelissimo della sindaca, ha avuto consulenze «inutili» per 100 mila euro per velocizzare il progetto. I pm: «Sono mazzette. I due hanno chiesto a Bisignani di intervenire sulla stampa per cambiare articoli sgraditi». Nei guai anche il dem Civita, uomo di Zingaretti: «Parnasi, mi assumi mio figlio?»

Stadio Roma : «Il consigliere della Raggi asservito ai Parnasi». Terremoto sulla giunta : ... «Sì sì» Civita: «Allora, ovviamente per ragioni di opportunità...nulla che riguarda le tue società! Ovviamente! Però tu mi avevi detto che qualcuno...lui è laureato in economia...Se ti mando il ...

Terremoto nella Capitale - nuovo stadio a Roma : 9 arresti eccellenti per corruzione [NOMI] : nuovo stadio Roma, arresti- I Carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Roma hanno tratto in arresto 9 persone nell’ambito di un’indagine coordinata dalla Procura della Repubblica capitolina, su un’associazione a delinquere finalizzata alla commissione di condotte corruttive e di una serie di reati contro la Pubblica Amministrazione, nell’ambito delle procedure connesse alla realizzazione del nuovo stadio della A.S. Roma ...

Terremoto e ricostruzione - Regione Emilia-Romagna al nuovo Governo : garantire il completamento rapido delle opere : Mettere subito mano alle norme sulla ricostruzione, per garantire il completamento rapido e nella piena legalità delle opere, in particolare nei centri storici e sul patrimonio pubblico. Con due priorità: assicurare la non pignorabilità dei fondi delle contabilità speciali, a difesa delle piccole imprese, soprattutto della filiera edilizia, e la conferma del personale straordinario oggi impiegato nei Comuni, per evitare l’allungamento di ...

Terremoto Emilia Romagna 2012 : altri 55 milioni per il sistema produttivo : In Emilia-Romagna sono in arrivo 55 milioni di euro per investimenti e progetti a sostegno del sistema economico produttivo e della ricerca dell’area colpita dal sisma del 2012. Il presidente della Regione e commissario delegato alla Ricostruzione, Stefano Bonaccini, nelle prossime settimane adotterà gli atti necessari per destinare e utilizzare queste risorse, derivate da risparmi realizzati in questi anni durante la ricostruzione ...