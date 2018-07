Carta Rei | reddito inclusione Come fare domanda | requisiti | quanto darà lo Stato agli

Il ministro Centinaio : 'Siamo pronti a reintrodurre i voucher in agricoltura' - In arrivo anche la Carta dei diritti rider : "Siamo pronti a reintrodurre i voucher nelle imprese agricole perché utili per combattere il lavoro in nero". Lo annuncia il ministro delle Politiche Agricole, Gian Marco Centinaio , aggiungendo: "Il ...