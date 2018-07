Playlist delle vacanze | 15 canzoni per i viaggi in macchina

vanityfair

: Ho aggiunto un video a una playlist di @YouTube: - poldix70 : Ho aggiunto un video a una playlist di @YouTube: - oscuravoce : I added a video to a @YouTube playlist - buoncalcio : I added a video to a @YouTube playlist -

(Di sabato 28 luglio 2018) L’estate è sinonimo di, ma, per arrivare alle agognate mete di (meritato) riposo e relax, bisogna spesso affrontare prima lo stress dao, soprattutto quello in. Per sopravvivere ai bollini neri in autostrada, che cosa c’è di meglio di una bella colonna sonora da cantare a squarciagola per alleviare la tensione da traffico intenso? La giusta canzone, si sa, può svoltare la situazione, facendo migliorare l’umore, nonostante le file chilometriche sotto il sole e può essere la migliore compagnia verso la metaproprieo, una volta finite le ferie, verso casa. Quale che sia la destinazione – mare, collina, pianura o montagna, non importa -, leche vi proponiamo qui sotto sono state selezionate per farvi cantare, tenere il ritmo e, speriamo, farvi sorridere anche quando ormai guidare vi avrà tolto l’euforia di essere ufficialmente ...