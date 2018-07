Violento temporale durante la notte nell' albese | al lavoro i Vigili del fuoco

Maltempo in Calabria - enorme tornado si abbatte sulla Costa Viola a Palmi e Violento temporale colpisce l’Aspromonte [FOTO e VIDEO] : 1/6 ...

Maltempo Toscana : Violento temporale e disagi nel Pisano : violento temporale questa mattina in provincia di Pisa: particolarmente colpita la Valdera, nelle zone di Ponsacco e Lari. Registrati allagamenti e piccole frane lungo le strade locali senza interruzione della viabilità. A Fauglia un fulmine ha colpito un albero che si è incendiato (l’incendio è stato spento dai vigili del fuoco) e un’altra saetta ha colpito un annesso agricolo del Comune di Capannoli, mandando in fiamme il ...

Maltempo Umbria : Violento temporale nella notte - diverse decine di interventi : violento temporale nella notte in Umbria: diverse decine gli interventi dei vigili del fuoco in gran parte della regione. Particolarmente colpita la zona dell’Orvietano. I pompieri sono intervenuti soprattutto per alberi e rami caduti per il vento ma anche per allagamenti di sottopassi e scantinati. Nell’Orvietano le piante hanno colpito anche una vettura e la facciata di una casa, senza conseguenze per le persone. In provincia di ...

Maltempo : Violento temporale su Torino - allagamenti e disagi : Un violento temporale si è abbattuto su Torino nel tardo pomeriggio di oggi. Decine le chiamate ai vigili del fuoco per cantine e garage allagati. La pioggia ha causato qualche disagio anche al traffico, soprattutto in corso Trapani e in strada Altessano, all’altezza di corso Lombardia, dove le strade si sono allagate. L'articolo Maltempo: violento temporale su Torino, allagamenti e disagi sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo - Violento temporale in Alto Adige : 3300 fulmini e grandinate [FOTO] : 1/12 ...

Violento temporale nel Torinese - uomo annega in sottopasso : le ultime parole - “ho paura di morire” : “Nessuno viene a soccorrermi, ho paura di morire qui“: queste le ultime parole di Guido Zabena, il 51enne annegato la scorsa notte nella sua auto, in un sottopassaggio tra Feletto e Rivarolo, nel Torinese, allagatosi rapidamente a causa di un Violento temporale. “Mi ha telefonato col cellulare – ha riferito la madre 71enne – l’acqua entrava in auto e lui non riusciva ad aprire il finestrino. Mi ha detto che ...

Maltempo al Sud - paura nello Stretto di Messina : enorme tornado intorno al Pilone di Punta Faro - nuovo Violento temporale in formazione [FOTO] : 1/8 Foto di Riccardo Arena Trazzi ...

Maltempo in Calabria e Sicilia : Violento temporale nello Stretto - allagamenti a Reggio e Messina [GALLERY] : 1/8 Reggio Calabria ...

Maltempo Puglia : Violento temporale sul Gargano - evacuato campeggio a Rodi : I forti temporali della notte hanno creato notevoli disagi in diverse zone del Gargano: il nubifragio che ha interessato parte della provincia di Foggia ha creato problemi di viabilità e allagamenti. Tra le zone più colpite quella di Rodi Garganico e di Lido del Sole, dove le abbondanti precipitazioni hanno causato allagamenti e problemi ad un campeggio che è stato evacuato. Numerose le chiamate e le richieste di intervento giunte ai vigili del ...

BARI - BOMBA D'ACQUA E Violento TEMPORALE/ Video - maltempo : allagata tendopoli davanti a Palagiustizia : BARI, BOMBA d’acqua e VIOLENTO TEMPORALE, Video: strade allagate, tendopoli e Palagiustizia inagibili. Gravi disagi per tutti gli automobilisti e i cittadini baresi(Pubblicato il Fri, 15 Jun 2018 14:09:00 GMT)

Violento temporale a Bari e acqua nelle tende : dovevano sostituire il tribunale a rischio crollo : Situazione paradossale nel capoluogo pugliese, dove le udienze erano state spostate all'ingresso del palazzo (non più agibile) in una tendopoli ora completamente allagata a causa di un temporale che si è abbattuto sulla città. "Condizioni inaccettabili" dice il consigliere di opposizione Irma Melini.Continua a leggere