Udinese | Velazquez | “club lavora bene”

Velazquez - l'Udinese lavora bene : ANSA, - UDINE, 27 LUG - "Sono molto soddisfatto di tutti i giocatori, lavorano bene, con molta intensità e buona mentalità. Adesso lavoriamo per migliorare fisicamente, tecnicamente e tatticamente, ...

Udinese - Velazquez : 'Ho ammirato il gioco del Napoli di Sarri. Mi ispiro a Sacchi' : Julio Velazquez, nuovo allenatore dell'Udinese, ha rilasciato un'intervista a La Gazzetta dello Sport: 'Vivo di calcio 24 ore su 24. Penso al calcio da quando ero bambino e a 15 anni ho cominciato ad allenare. Facevo entrambe le cose: giocatore-allenatore. Penso di avere la vocazione. Ho ...

Calciomercato Udinese - dall’estero : “ecco l’attaccante per Velazquez” : Calciomercato Udinese – Prende il via un nuovo progetto in casa Udinese, la dirigenza bianconera ha deciso di affidarsi all’allenatore Julio Velazquez, il tecnico avrebbe effettuato già alcune richieste all’Udinese. Il nuovo attaccante potrebbe essere Antonio Manuel Fernandes Mendes, meglio noto come Tomanè, punta portoghese del Tondela, 182 cm, è un classe ’92. Secondo quanto sostiene ‘A Bola’ il nuovo ...

Velazquez : “squadra ha potenzialità - voglio Udinese protagonista” : “Ho visto tutte le partite dell’ultima stagione, il potenziale della rosa dell’Udinese è molto interessante e conosco bene ogni giocatore. Adesso dobbiamo lavorare in equipe per obiettivi anche di lungo periodo, abbiamo una squadra molto versatile”. Sono le prime parole da allenatore dell’Udinese di Julio Velazquez nella conferenza stampa di presentazione. “Ho scelto l’Udinese perché è una squadra con ...

Udinese - Velazquez presenta il suo “calcio estetico” : Julio Velazquez è il nuovo allenatore dell’Udinese, il tecnico è stato presentato oggi alla stampa ed ai tifosi friulani “Ho visto tutte le partite dell’ultima stagione, il potenziale della rosa dell’Udinese è molto interessante e conosco bene ogni giocatore. Adesso dobbiamo lavorare in equipe per obiettivi anche di lungo periodo, abbiamo una squadra molto versatile”. Sono le prime parole da allenatore ...

Udinese - ecco Velazquez : 'Ho motivazione - passione e filosofia. Trattativa? E' durata nove mesi' : Giovedì la notizia, decisamente a sorpresa, del suo ingaggio da parte dell'Udinese. Il giorno dopo le prime parole da bianconero. E' ufficialmente cominciata l'avventura sulla panchina dei friulani di ...

Velazquez - un piacere essere all'Udinese : ANSA, - UDINE, 8 GIU - "È un piacere essere qua. Grazie alla società che ha scelto me per questo progetto, io e il mio staff veniamo con motivazione e passione massima". Così Julio Velazquez Santiago ...

Velazquez nuovo allenatore dell'Udinese : Julio Velazquez Santiago è il nuovo tecnico dell'Udinese calcio. L'ingaggio è stato ufficializzato in serata dal club friulano e avrà decorrenza dal primo luglio. Il tecnico sarà presentato in ...

Calciomercato Udinese - ufficiale : il nuovo tecnico è Velazquez : UDINE - Julio Velazquez Santiago è il nuovo tecnico dell' Udinese calcio. L'ingaggio è stato ufficializzato in serata dal club friulano e avrà decorrenza dal primo luglio. Il tecnico sarà presentato ...