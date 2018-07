Parma | spunta la suggestione Balotelli | SuperMario apre al ritorno in Italia

Caso Parma - spunta un quarto messaggio inviato da Calaiò : i dettagli : Caso Parma – “Comunque pippein stai tranquillo scherzavo tanto per me è uguale tanto tra un po’ smetto ”, è questo il testo del quarto ed ultimo messaggio inviato da Calaiò ai calciatori dello Spezia alla vigilia dell’ultima gara regolamentare del campionato di Serie B come riporta Parma Today.it, successo che poi ha portato la squadra di D’Aversa ad ottenere la promozione. Il club è stato deferito e rischia ...

Parma - nome nuovo per l’attacco : spunta Nalini del Crotone : Parma alle prese con il calciomercato, il ds del club emiliano Faggiano si appresta a rafforzare la rosa a disposizione di mister D’Aversa Il Parma sa bene di dover puntellare la rosa in vista della prossima stagione in Serie A. Il ds Faggiano sta dunque muovendo i primi passi di questa calda estate di calciomercato che attende il club emiliano. Dopo le recenti trattative registrate nei giorni scorsi per Borriello e Cigarini, adesso è ...