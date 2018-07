Il Segreto | la morte di Candela | anticipazioni trame dal 29 luglio al 4 agosto

Anticipazioni Il Segreto : Nicolas riceve una brutta notizia sulla morte della moglie : Il popolare sceneggiato spagnolo “ [VIDEO]Il Segreto [VIDEO]di Puente Viejo” non smette mai di stupire il pubblico. Nelle puntate che saranno trasmesse sugli schermi televisivi italiani molto probabilmente a settembre 2018, il fotografo Nicolas Ortuno, dopo essere diventato avvocato per aiutare Severo Santacruz ad uscire dal carcere, riceve ra' una bruttissima notizia da un suo vecchio amico riguardo la morte della moglie Mariana Castaneda. Nello ...

Anticipazioni Il Segreto : condanna a morte per Nicolas - assassino per vendetta : Rabbia e vendetta metteranno in grossi guai il povero Nicolas, un uomo conosciuto e amato a Puente Viejo anche per la sua bonta' d’animo. Le Anticipazioni spagnole de Il Segreto [VIDEO] ci raccontano che il capitolo sull'omicidio di Mariana Castaneda verra' riaperto. L'Ortuno ricevera' un duro colpo, quando apprendera' la notizia della scarcerazione dell'omicida di sua moglie. L'uomo, fatto passare per malato mentale, è il figlio del Generale ...