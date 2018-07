Capolarato | “turni di lavoro massacraanti” e tasse non pagate | 12 arresti e 15 milioni

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 27 luglio 2018) Una donna incinta, che non potendo ottenere la maternità per non meglio precisati motivi, aveva chiesto le ferie si era sentita rispondere che se non si fosse presentata alal suo ritorno sarebbe stata destinata e servizi molto pesanti. C’è anche questa storia a raccontare le condizioni didi circa 300 lavoratori che venivano impiegati da alcune società cooperative finite nelle indagini della Guardia di finanza di Pavia. L’inchiesta ha portato a dodicie al sequestro di beni mobili ed immobili per 15di euro sono stati eseguiti dalla Guardia di Finanza di Pavia nell’ambito di una indagine con al centro non solo una frode fiscale milionaria ma soprattutto lo sfruttamento dei lavoratori che sarebbero stati costretti a lavorare 12 ore al giorno senza riposi settimanali, ferie o aspettative retribuite. L’indagine ha stroncato un sistema basato sul ...