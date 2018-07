Un aggiornamento di Destiny 2 anticiperà l’espansione I Rinnegati

Le Taglie torneranno in Destiny 2 con l'aggiornamento della prossima settimana : Ricordate le Taglie presenti nel primo Destiny ? Bene, stanno per tornare in Destiny 2. Come riporta VG247.com, la prossima patch di Destiny 2, la 1.2.3, arriverà martedì 17 luglio e una delle sue aggiunte più interessanti è una funzione che i giocatori hanno già apprezzato in passato. Le Taglie del primo Destiny erano una parte importante della routine quotidiana e settimanale per i giocatori. La prima cosa che chiunque farebbe è andare alla ...

Cosa cambia in Destiny 2 con l’aggiornamento 1.2.3 il 17 luglio : PvE e PvP : Destiny 2 con l’update 1.2.3 avrà una modalità autorevole per i covi dell’incursione. Lo riporta proprio Bungie, che ha voluto fare chiarezza sul prossimo update in arrivo su Destiny 2. Il lancio del nuovo aggiornamento è in programma per il prossimo 17 luglio e sarà caratterizzato da importanti novità sia a livello PvE, come la già citata modalità Autorevole per i Covi dell’Incursione, che a livello PvP, con le nuove playlist 6 contro 6 in ...