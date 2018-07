Parchi giochi | i migliori a Orlando Ma la Florida d Italia è nella Bergamasca

I 10 migliori Parchi giochi visti al cinema : Come tutti i luoghi fortemente connotati il parco divertimenti è uno dei posti in cui più volentieri vengono girate scene e più raramente ambientati i film. Perché non occorre spiegare molto, il parco giochi già è colorato, divertente, musicale in sé, il parco giochi esalta la felicità (se è quel che si vuole raccontare) e per contrasto appesantisce il dramma (se è quello che si vuole raccontare). È tutto estremo al parco giochi, è tutto carico ...