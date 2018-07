Combinata nordica | due giorni di raduno a Garmisch per i giovani azzurri

Combinata nordica - gli azzurri di Combinata nordica al lavoro a Predazzo : Pittin e gli altri azzurri di combinata nordica in viaggio verso Predazzo per una settimana di lavoro estivo Sarà una settimana di lavoro intenso per le nazionali di combinata nordica del gruppo A e del gruppo B, chiamati a raduno a Predazzo a partire dal prossimo lunedì e fino al 27 luglio prossimo. Saranno impegnati: Alessandro Pittin, Raffaele Buzzi, Aaron kostner, Luca Gianmoena, Denis Parolari, Mirco Sieff, Veronica Gianmoena, Lukas ...

Combinata nordica - in programma una tappa di Coppa del Mondo in Val di Fiemme : Le Coppe del Mondo di salto e Combinata nordica a gennaio faranno tappa in Val di Fiemme L’annuncio è fresco di poche ore fa, la FIS ha affidato al comitato trentino Fiemme Ski World Cup la doppia prova di Coppa del Mondo di salto speciale, in programma il 12 e 13 gennaio, in concomitanza con la tre giorni (11-12-13) di Coppa del Mondo di Combinata nordica, tappa ormai classica per lo stadio del salto di Predazzo e il centro del fondo di ...

Combinata nordica - terminato il raduno di Planica : gli azzurri in viaggio verso Oberhof per 5 giorni di allenamento : Dopo il raduno svoltosi a Planica, i combinatisti azzurri si spostano verso Oberhof per cinque giorni di allenamento Concluso il raduno di Planica, in Slovenia, le squadre A e B di Combinata nordica sono pronte per proseguire il loro tour di allenamenti all’estero proseguendo il viaggio verso Oberhof, in Germania. Il direttore tecnico Federico Rigoni ha convocato a domenica 8 fino a venerdì 13 luglio sette atleti: si tratta di ...

Combinata nordica - le squadre di A e di B in raduno a Planica dal prossimo 5 luglio : Quattro giorni di raduno per i team “A” e “B” a Planica, Pittin a tirare i gruppi Quattro giorni di raduno per le squadre A e B di Combinata nordica, convocate dal diretore tecnico DFederico Rigoni fino a giovedì 5 luglio a Planica, in Slovenia, dove saranno presenti Alessandro Pittin, Raffaele Buzzi, Luca Gianmoena, Denis Parolari, Lukas Runggaldier, Mirco Sieff e Veronica Gianmoena. In loro compagnia ...

Combinata nordica - svelata la composizione delle squadre per la prossima stagione : La composizione delle squadre per la stagione 2018/19. Federico Rigoni alla direzione tecnica, Kimmo Savolainen allenatore responsabile Con delibera del Presidente n° 13 dell’11 giugno 2018 è stata varata la composizione della nazionale maschile di Combinata nordica per la stagione agonistica 2018/2019. Numerose le novità, a cominciare dal nuovo direttore tecnico che sarà Federico Rigoni, classe 1973, veneto, proveniente da una famiglia ...