La Grecia in fiamme chiede aiuto all' Unione Europea | si sospettano incendi dolosi

Incendi in Grecia - apocalisse ad Atene : bilancio sale a 74 morti accertati - “gente in mare per sfuggire alle fiamme”. Gli AGGIORNAMENTI LIVE : 1/72 ...

Grecia - morti abbracciati a pochi passi dal mare per sfuggire alle fiamme : I corpi vicini, abbracciati l'uno con l'altro. Adulti e bambini. Li hanno trovati sulla spiaggia. Erano a pochi passi dal mare, ma non ce l'hanno fatta a sfuggire alla furia delle fiamme. I funzionari greci hanno scoperto così 24...

Incendi in Grecia - Atene assediata dalle fiamme : 60 morti - migliaia in fuga : Sono almeno 60 le vittime dei devastanti Incendi che interessano in queste ore la zona a nordest di Atene. La conferma arriva dal sindaco di Rafina, Evangelos Bournous. La portavoce del...

Grecia - il dramma dei turisti annegati per sfuggire alle fiamme : “Ci sono cadaveri ovunque” : La «seconda Atene» va a fuoco. Nella località delle vacanze dei greci della capitale, nella costa est verso Refina e in quella ovest a Kineta, sono divampati devastanti incendi che hanno provocato decine di morti. Il bilancio ufficiale della protezione civile è di 49 vittime, ma il numero potrebbe salire, addirittura raddoppiare, visto che negli os...

Grecia in fiamme - più di 60 morti. Turisti in fuga verso il mare : Il fuoco mette in ginocchio la Grecia. Continua ad aggravarsi il bilancio delel vittime: secondo quanto riferito dal sindaco di Rafina, Evangelos Bournous, i morti sono più di 60. La situazione è drammatica: migliaia di abitanti dell"Attica orientale sono fuggiti sulle spiagge o sono saliti sulle imbarcazioni per sfuggire alle fiamme (guarda le foto).Il maggior numero dei morti si registra nella località Turistica di Mati, a circa 40 chilometri ...

Grecia - il villaggio di Mati non esiste più : distrutto dalle fiamme : La Grecia è avvolta dalle fiamme. Sono più di 50 i morti e almeno 156 feriti. La situazione è particolarmente grave in Attica. Nella serata di lunedì i soccorritori hanno scoperto i corpi carbonizzati ...

Incendi in Grecia - testimone : “Siamo scappati in mare - le fiamme ci stavano inseguendo” : “Per fortuna c’è il mare: siamo scappati in mare, perché le fiamme ci stavano inseguendo fino in acqua“. Il fuoco “ci ha bruciato la schiena e ci siamo tuffati in acqua. Ho detto ‘mio Dio, dobbiamo correre a salvarci’“: lo ha raccontato un testimone, Kostas Laganos, scampato agli Incendi in Grecia, citato dalla BBC online. Gli Incendi nelle grandi pinete in Grecia, vicino ad Atene, hanno provocato finora ...

Incendi Grecia - le fiamme invadono l’autostrada per Patrasso. Auto lambite dal fuoco : Sono almeno 50 le vittime dei devastanti Incendi che interessano in queste ore la zona a nordest di Atene: lo riporta l’emittente greca Skai sul proprio sito, che cita – tra gli altri – un membro della Croce Rossa, Bill Andriopoulos. Il numero ufficiale è ancora di 24 vittime, scrive Skai sul proprio sito, ma secondo Andriopoulos 26 corpi sono stati trovati nella regione della Costa d’Argento, tra alcune case a 30 metri ...

Grecia - Atene assediata dalle fiamme : 50 morti e centinaia di feriti - migliaia di turisti in fuga : È di almeno 50 morti il bilancio degli incendi che stanno devastando le aree boschive a est di Atene. Lo riporta la radio pubblica Ert, specificando che oltre 150 persone sono rimaste ferite, molte in modo grave, nella cittadina di Rafina. Il maggior numero delle vittime si registra nella località turistica di Mati, a circa 40 chilometri a nord est di Atene, dove molte delle vittime sono rimaste intrappolate dalle fiamme nelle loro case o nelle ...

