Torna Arezzo Celtic Festival e lo fa al Parco Pertini

Maltempo Arezzo : Tornata l’energia elettrica a Badia a Prataglia : Nella zona di Badia a Prataglia, nel Comune di Poppi (Arezzo), è in via di ripristino il servizio di energia elettrica, interrotto ieri pomeriggio in seguito a un violento temporale e alle raffiche di vento che hanno causato la caduta di alberi sulla linea elettrica aerea. Enel ha reso noto che ha dovuto fare ricorso anche ad alcuni gruppi elettrogeni: i tecnici sono ancora a lavoro per il ripristino di tutta la linea aerea. Il ritorno alla ...