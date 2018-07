Thailandia | i ragazzi salvati dalla grotta novizi buddisti per 9 giorni

Thailandia : ragazzi grotta novizi buddisti per 9 giorni : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Documentario sui ragazzini dispersi nella grotta in Thailandia : la tv del 21 luglio : ... con Tommy Lee Jones; su Rete4 alle 21.25 "Mani di velluto", con Adriano Celentano; su Canale5 alle 21.25 "Rosamunde Pilcher: un amore che ritorna", con Anja Knauer; e su Italia1 alle 21.10 "Il mondo ...

Thailandia : ragazzi grotta in preghiera : ANSA, - BANGKOK, 19 LUG - Il primo giorno a casa dei 12 ragazzi thailandesi recuperati con il loro allenatore dalla grotta Tham Luang è stato caratterizzato da una visita a un tempio buddista locale, ...

Thailandia : i ragazzi della grotta pregano al tempio buddista : In Thailandia, i 13 ragazzi rimasti bloccati nella grotta di Tham Luang per 18 giorni hanno partecipato a una cerimonia di ringraziamento al tempio buddista Wat Phra That Doi Wao a Mae Sai. I giovani hanno eseguito due preghiere: una per una vita lunga e prospera e l’altra per commemorare Saman Kunan, il sub morto durante le operazioni di preparazione della missione di salvataggio. L'articolo Thailandia: i ragazzi della grotta pregano al ...

Thailandia - i ragazzini salvati dalla grotta : «Bevevamo le goccioline di acqua dalle pareti» : Hanno atteso a lungo quel momento. Il momento in cui, sani e salvi, avrebbero potuto raccontare della loro durissima avventura nella grotta thailandese di Tham Luang: i 12 baby calciatori dell’Accademia dei cinghiali selvaggi di Mae Sai hanno partecipato a una conferenza stampa organizzata dal Governo thailandese. Indossavano tutti gli stessi pantalocini corti e la stessa maglietta, e sorridevano mentre dicevano ognuno il proprio nome. Le ...

Le parole dei ragazzi salvati dalla grotta in Thailandia : I 12 ragazzi e l’allenatore in conferenza stampa (Foto: Linh Pham/Getty Images) I 12 ragazzi e l’allenatore della squadra di football Wild Boars, salvati da una grotta thailandese la scorsa settimana, hanno parlato del calvario vissuto dal 23 giugno scorso per la prima volta in una conferenza stampa attentamente controllata dal governo e diffusa in tutto il mondo. Una folla ha accolto i giovani calciatori dopo essere stati dimessi ...

I ragazzi della grotta in Thailandia hanno parlato della loro esperienza : Per la prima volta in pubblico, dopo essere usciti dall'ospedale e prima di tornare nelle loro case: ora c'è qualche informazione in più su quei giorni The post I ragazzi della grotta in Thailandia hanno parlato della loro esperienza appeared first on Il Post.

Thailandia - i ragazzi della grotta finalmente a casa : Ora stanno bene, sono tornati in forze e finalmente sono a casa. Ma quei nove giorni da soli trascorsi, prima di essere individuati, nel buio pesto e senza cibo, i 'cinghialotti' thailandesi ...

Thailandia - parlano i ragazzi bloccati nella grotta : "Miracolo" : ... uno di loro ha raccontato del "miracolo" di essere stato scoperto dopo nove giorni senza contatti con il mondo esterno."È un miracolo - ha detto il quattordicenne Adul Sam-On - ero sotto choc. Non ...

Thailandia - PARLANO I RAGAZZI INTRAPPOLATI IN GROTTA "UN MIRACOLO"/ Passeranno un mese in un tempio buddhista : THAILANDIA, PARLANO i RAGAZZI INTRAPPOLATI in GROTTA: la prima conferenza stampa in diretta tv. I racconti dell'allenatore e le domande sottoposte a moderazione.(Pubblicato il Wed, 18 Jul 2018 18:00:00 GMT)

I ragazzi salvati in Thailandia escono dall'ospedale : "Ci siamo riempiti lo stomaco con l'acqua che colava nella grotta" : "Avevamo fame, abbiamo bevuto le goccioline d'acqua che scendevano dalle pareti della grotta e cercavamo di non pensare alle cose da mangiare, al riso fritto", con queste parole alcuni dei dodici ragazzi thailandesi che sono stati per 18 giorni intrappolati, insieme al loro allenatore, nella grotta Tham Luang, hanno raccontato la loro esperienza. Tutti vestiti con la divisa della loro squadra, i "cinghialotti" e il loro allenatore hanno lasciato ...