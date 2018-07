Open Arms svela la bufala su Josefa Non aveva lo smalto | ma su

Moavero 'Porti aperti fino a modifica missione Sophia'. E Salvini attacca ancora la Open Arms : ROMA - 'Nel giro di qualche settimana si arriverà alla modifica delle regole operative della missione militare Sophia che dovrebbe porre fine allo sbarco delle persone salvate in un unico Paese, l'...

Fratoianni (SI) a bordo di Open Arms : “Salvini trascina sempre più l’Italia nella vergogna” : La nave di Open Arms è partita ieri per una nuova missione. Questa volta è salito a bordo il segretario di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni: "Non posso prevedere per quanti giorni rimarrò imbarcato, dipende da quello che accadrà. Faremo una vera e propria staffetta, ci alterneremo per dare una mano all'equipaggio: è il nostro modo per tenere aperti gli occhi su quello che sta succedendo nel mar Mediterraneo".Continua a leggere

La bufala dello smalto sulle mani di Josefa - Open Arms : “È stato messo dalle volontarie” : In rete gli 'haters' hanno attaccato i volontari di Open Arms, accusandoli di aver messo in piedi una montatura: la donna salvata dall'ong lo scorso 17 luglio non sarebbe realmente una naufraga. La prova che l'intera vicenda si sia stata solo una fake news inventata per screditare il governo italiano e la Guardia costiera libica, sarebbe la presenza dello smalto sulle mani della donna, assente in uno scatto immediatamente successivo al ...

Moavero 'La missione Sofia sarà modificata'. E Salvini attacca ancora la Open Arms : ROMA - 'Nel giro di qualche settimana si arriverà alla modifica delle regole operative della missione militare Sophia che dovrebbe porre fine allo sbarco delle persone salvate in un unico Paese, l'...

Fratoianni : diretti in Libia con Open Arms per salvare vite : Roma – “Da qui alla zona Sar ci sono tre giorni di navigazione. Nell’attesa ci prepariamo. Medici e soccorritori spiegano le manovre di salvataggio e messa in sicurezza”, dice il segretario di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni, dalla nave Open arms diretta al Canale di Sicilia. “Siamo diretti verso la zona Sar davanti alla Libia. Per fare una cosa semplice. salvare vite. In fondo e’ tutta qui la differenza. ...

Migranti - Oim : meno sbarchi ma più morti. Salvini vs Open Arms : Diminuiscono le navi da salvataggio nelle acque internazionali a ridosso della costa libica. Verso cui ora viaggia la nave della ong spagnola Open Arms, con relative reazioni con il ministro dell'...

Josefa non aveva lo smalto. Virale la bufala della migrante con le unghie rosse salvata dalla Open Arms : ROMA - Lo smalto è di colore rosso acceso, un segno di rinascita e ritrovata femminilità dopo aver rischiato la vita in mezzo al mare. Sono proprio le unghie curate di Josefa , le cui lacrime hanno ...

Ong - Salvini : “Open Arms verso Sicilia - altra provocazione”/ Ultime notizie migranti : nuovo ‘caso’ dopo Josefa : Salvini vs Open Arms: "Ong verso la Sicilia, altra provocazione" dopo il caso Josefa. Ultime notizie, migranti: nuova polemica contro la Turchia e l'Ue, il caso politico continua(Pubblicato il Mon, 23 Jul 2018 11:40:00 GMT)

La polemica infinita tra Salvini e la Open Arms : "Tornano verso la Sicilia - una provocazione" : Il ministro dell'Interno attacca sui social la nave della Ong spagnola che nei giorni scorsi aveva annunciato, e poi smentito, una denuncia all'Italia per omicidio colposo e omissione di soccorso dei migranti

Open Arms denuncia la Libia ma non l'Italia/ Migranti - ultime notizie : l'allarme del Papa a San Pietro : Migranti, accuse contro la Guardia Costiera della Libia: causa naufragi volutamente, ecco perché. Intanto la nave Open Arms è approdata nel porto di Palma di Maiorca in Spagna.(Pubblicato il Sun, 22 Jul 2018 23:27:00 GMT)

Nave Open Arms riparte verso la Libia - denuncerà Tripoli ma non l'Italia : La Open Arms, Nave della ong spagnola Proactiva Open Arms, ha sciolto gli ormeggi dal porto di Maiorca e nel pomeriggio è ripartita per la 48a missione verso la zona dei soccorsi al largo della Libia. ...

Open Arms non denuncia l'Italia - ma accusa Roma per i mancati soccorsi in mare : La ong spagnola chiarisce che restano le critiche alla linea politica del nostro governo contro le navi umanitarie. Nuove accuse e tensione con Tripoli -

Migranti - Open Arms : "Nessuna denuncia contro l'Italia" : "Visto quanto riportato oggi su diversi organi di stampa, ci preme precisare che nessuna denuncia è stata presentata nei confronti del governo italiano né della sua Guardia Costiera ". Lo precisa la ...