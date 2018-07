ilfattoquotidiano

: Nissan Juke, un restyling (leggero) a ritmo di musica – FOTO - TutteLeNotizie : Nissan Juke, un restyling (leggero) a ritmo di musica – FOTO - AutoTodayIT : Nissan Juke MY18: il crossover si rinnova, vendite al via - Nissan - marinaclq : @Luiz El nissan crossover ese feo ah si, Juke -

(Di lunedì 23 luglio 2018), maestro! Uno dei pezzi forti deldella, la pioniera delle B-Suv, non alberga infatti né nella meccanica né nell’estetica ma nell’esclusivo impianto sonoro messo a punto dalla Bose per la simpatica vetturetta nipponica costruita nel Regno Unito, a Sunderland. E benché l’operosa città portuale del nord-est inglese non rivaleggilmente con la Liverpool dei Beatles o con la Punk London di Clash & Sex Pistols, guidare – o starsene fermi in parcheggio… – con il volume a palla, sulla2018, è un’esperienza avvolgente. Due dei sei altoparlanti sono bene infrattati nei poggiatesta anteriori, mentre i due piazzati nelle portiere, sempre anteriori, offrono una risposta in bassa frequenza così tosta da fare dell’eventuale subwoofer un potenziale disoccupato. E infatti non c’è. Peccato che il pimpante ...