Il principe Harry vieta a Meghan Markle di indossare lo smoking

Harry Potter e il principe mezzosangue - 2008 - : Valdemort allunga la sua minacciosa ombra sia sul mondo dei Babbani che su quello dei maghi. Hogwarts non è più un luogo sicuro come prima, ma Harry Potter è concentrato sulla preparazione a cui Silente lo sta sottoponendo per la battaglia finale che ...

La moglie del principe Harry - Meghan Merkle - sta perdendo i capelli : Sono molti i fan di Meghan Merkle che non hanno potuto fare a meno di notare come la chioma della moglie del principe Harry sembra risultare sempre più diradata; la perdita dei capelli da parte della neo Duchessa del Sussex è saltata all'occhio di molti, in particolar modo all'evento nel Cheshire durante il quale ha avuto l'onore per la prima volta di essere in compagnia, da sola, di Sua Maestà la Regina Elisabetta, il 14 giugno scorso. Sono ...

I ranger del principe Harry autorizzati a sparare ai bracconieri in Africa : L’Africa per i bracconieri non è più un terreno di caccia quasi incontrastato dove eliminare leoni, elefanti per l’avorio e rinoceronti per il corno. La Ong African Parks, che gestisce 15 riserve nel continente, è stata autorizzata a sparare ai cacciatori di frodo colti in flagranza che non si arrendono ai guardiani dei parchi. E adesso a guidare l...

La principessa Eugenia "copia" il matrimonio del cugino Harry con Meghan : La famiglia reale inglese si prepara a celebrare un nuovo matrimonio: quello della principessa Eugenia con il compagno di vecchia data Jack Brooksbank. La cugina di William e Harry ha però deciso di "copiare", almeno in parte, le ultime nozze di corte: anche lei e il futuro marito, come Meghan Markle e il principe, inviteranno 1200 persone "comuni". I membri scelti della popolazione potranno partecipare al ricevimento che si terrà ...

MEGHAN MARKLE/ Troppo stress per la moglie del principe Harry? I capelli svelano la verità : MEGHAN MARKLE ha un problema ai capelli legato allo stress? L'esperto Antonino Di Pietro svela la verità mentre la Duchessa, con Harry, rende omaggio a Nelson Mandela.(Pubblicato il Wed, 18 Jul 2018 06:01:00 GMT)

Il principe Harry rivela quanti figli NON vorrebbe avere da Meghan Markle : "Sono troppi" The post Il principe Harry rivela quanti figli NON vorrebbe avere da Meghan Markle appeared first on News Mtv Italia.

Meghan Markle/ 5 abiti in 24 ore : la moglie del principe Harry non bada a spese? : Meghan Markle fa impazzire tutti con i suoi look: 5 abiti diversi in 24 ore, ma per gli inglesi, la vera regina è la cognata Kate Middleton. Ecco perché.(Pubblicato il Thu, 12 Jul 2018 05:42:00 GMT)

Meghan Markle e il principe Harry/ La sorellastra “cattiva” la demonizza su Twitter : ecco cosa ha detto : Meghan Markle e il Principe Harry, la sorellastra della Duchessa di Sussex, scrive su Twitter e sfoga tutta la sua ira nei confronti della coppia di sposi.(Pubblicato il Tue, 10 Jul 2018 07:20:00 GMT)

Il regalo del principe Harry per il battesimo di Baby Louis è ispirato a Lady Diana : Uno zio formidabile The post Il regalo del principe Harry per il battesimo di Baby Louis è ispirato a Lady Diana appeared first on News Mtv Italia.

Svelati i nomi dei padrini e delle madrine del principe Louis (Harry e Meghan non pervenuti) : Fuori Meghan Markle e lo zio Harry dalla lista dei padrini e delle madrine. Dentro amici e parenti stretti di Kate Middleton e del principe William. A poche ore dal battesimo del piccolo Louis, sono usciti i nomi dei fortunati che ricopriranno questo ruolo importante nella vita del royal baby. Sono in tutto sei (tre madrine e tre padrini) e hanno tutti dei legami d'affetto con il duca e la duchessa di Cambridge.Come prima madrina, Kate ha scelto ...

La sorellastra di Meghan Markle : "Il principe Harry è un pappamolle - ha sposato la duchessa del Nonsense" : Ne ha per tutti. La sorellastra di Meghan Markle non accenna a placare la sua rabbia nei confronti della coppia reale e non resiste all'impulso di sfogarla sui social. Su Twitter, Samantha Markle dà del "pappamolle" al principe Harry, colpevole di aver sposato la "duchessa del Nonsense" e di averle consentito di maltrattare le persone che le erano accanto, specialmente la sua famiglia. "Diana si sarebbe vergognata", aggiunge la ...

Il principe Harry regala al nipote Louis un "Winnie The Pooh" da 8mila sterline : In occasione del battesimo, oggi in forma privata nella cappella di St James Palace, lo zio Harry ha deciso di regalare al principino Louis una prima copia di Winnie the Pooh del valore di 8.000 sterline. Lo riporta il tabloid britannico Daily Mail.Il fratello di William, d'accordo con la moglie Meghan, hanno scelto la preziosa edizione sull'orsetto inventato da A.A. Milne, stampata nel 1926, dopo aver scartato Through the looking glass, il ...

Meghan Markle e il principe Harry smettono di tenersi la mano in pubblico : Quando Meghan Markle e il Principe Harry hanno annunciato il loro fidanzamento, lo scorso novembre, hanno realizzato delle fotografie ufficiali in cui sono apparsi fisicamente molto uniti.E anche durante i primi impegni ufficiali, la coppia è stata spesso ritratta mano nella mano. Dallo scorso 19 maggio, da quando cioè i due si sono sposati, qualcosa è cambiato. Non hanno smesso del tutto di tenersi per mano - come affermano alcuni - ma accade ...

Ecco perché il principe Harry non ha potuto guardare l’Inghilterra ai Mondiali : Essere un principe, si sa, porta con sé onori e oneri. Se i primi di Harry del Galles sono ben evidenti, tra i secondi il fratello di William farebbe rientrare un ricevimento serale. Che, per volere del fato, si è sovrapposto all’importante partita dei Mondiali che ha visto scendere in campo l’Inghilterra contro la Colombia. Per questo il duca del Sussex, impegnato con il Wheels Down Ball all’Hilton di Londra a Park Lane, non ...