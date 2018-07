F1 | la difesa che non ti aspetti | Max Verstappen spiazza tutti analizzando l’incidente di

sportfair

(Di lunedì 23 luglio 2018) Il pilota olandese ha difeso Vettel dopo l’errore commesso in Germania, sottolineando come siano situazioni che possano capitare in quelle difficili condizioni Un errore costato carissimo a Sebastian Vettel quello compiuto in Germania, che ha costretto il tedesco a tornare a casa con zero punti in saccoccia. Considerando anche la vittoria di Hamilton, il ferrarista ha adesso 17 punti di gap dal britannico, uno svantaggio che proverà a ridurre nel prossimo Gp d’Ungheria. Photo4/LaPresse Sull’incidente di Vettel è intervenuto, difendendo sorprendentemente il collega della Ferrari: “era super difficile in pista, soprattutto in quella curva. Anche con un minimo bloccaggio, ti saresti ritrovato immediatamente fuori. Erano condizioni molto difficili, quindi sono cose che possono capitare. Non lo chiamerei errore, le condizioni erano davvero molto ...