Tap | Emiliano | presi in giro pugliesi che hanno votato M5s

Emiliano chiede aiuto a Di Battista per fermare la Tap : "Mettici la faccia" : "Ho bisogno dell'aiuto di Alessandro Di Battista. Vorrei incontrarlo. Parlargli. Trovare una strategia comune. Abbiamo idee diverse, è vero, ma tra lasciare il mondo come sta e trovare un posto dove il gasdotto fa meno danni, secondo me è meglio unire gli sforzi per spostarlo più a nord". Lo scrive su Facebook il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano (Pd). Nel suo post, Emiliano ...