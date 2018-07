Migranti | a Torino la tomba dei nobili per la nigeriana morta durante il parto dopo che

Torino - in 200 al flash mob con le magliette rosse per il dramma dei Migranti [LE FOTO] : Il primo, è che serve coerenza da parte della politica: i diritti umani devono venire al primo posto, prima di tutto. Il secondo, è che serve responsabilità: i problemi degli italiani non sono i ...

Migranti - in piazza per l Aquarius anche a Milano e Torino l onda dei 'Porti aperti' attraversa l Italia : Non si ferma l'ondata di manifestazioni in tutta Italia per dire 'noi stiamo con l' Aquarius '. Dopo quelle di ieri a Roma, Bari, Palermo, Bologna, Cagliari - solo per citarne alcune - oggi a scendere ...