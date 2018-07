Marchionne - il gran borghese che non ha conquistato l’Italia : Chi è Sergio Marchionne, e chi è stato se partiamo dall’avvicendamento manageriale alla guida di Fca e Ferrari per guardare alla sua esperienza di numero uno di un’industria che ebbe carattere sacro nello sviluppo italiano e ora è laicamente ricondotta ai canoni dei mercati aperti, insomma è in part