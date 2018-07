LaVar Ball versione coach | “come allenerei LeBron e Lonzo? Certi giocatori non puoi

Mercato NBA – LaVar Ball non ha dubbi : “LeBron James ai Lakers? Giocherebbe ad un altro livello” : LaVar Ball ha promosso il possibile arrivo di LeBron James in maglia Lakers: secondo il padre più famoso del basket, il ‘Re’ potrebbe addirittura migliorare Concluse le Finals NBA, per LeBron James è tempo di pensare al futuro. Il ‘Re’ sarà free agent in questa sessione estiva del Mercato e ascolterà con attenzione tutte le offerte che gli verranno proposte dalle altre franchigie. La permanenza ai Cleveland Cavaliers sembra ormai ...

“We Do It For The Fans” – Il nuovo singolo di Lonzo Ball ft LiAngelo Ball è una bomba : nel VIDEO c’è anche LaVar! : Lonzo Ball ha rilasciato un nuovo singolo rap dal titolo “We Do It For The Fans” nel quale canta con il fratello LiAngelo: nel VIDEO anche papà LaVar e LaMelo Niente relax nell’offseason di Lonzo Ball. Il playmaker dei Los Angeles Lakers si sta dedicando alla sua carriera da rapper, avendo rilasciato il suo ultimo singolo nei giorni scorsi. La canzone, dal titolo ‘We Do It For The Fans’ vede la collaborazione del ...