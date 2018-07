Hamilton | Ci ho sempre creduto E con la pioggia anche di più

Mercedes sempre avanti in Austria - Hamilton il migliore nelle libere. Vettel è terzo - poi le Red Bull : Resta il britannico Lewis Hamilton in vetta alla lista dei tempi nelle prove libere del venerdì in vista del Gran premio di Austria di Formula 1. Nella seconda sessione, il pilota della Mercedes ha ...

Mercedes sempre avanti in Austria - Hamilton il migliore nelle libere. 3° Vettel - poi le Red Bull : Resta il britannico Lewis Hamilton in vetta alla lista dei tempi nelle prove libere del venerdì in vista del Gran premio di Austria di Formula 1. Nella seconda sessione, il pilota della Mercedes ha ...

F1 - GP Austria 2018 : la sottile differenza tra Mercedes e Ferrari. Hamilton - quando è favorito - vince sempre. Vettel… : Lewis Hamilton si è ripreso la vetta del Mondiale di F1 grazie alla vittoria nel GP di Francia. Ci si attendeva una Mercedes dominante, come a Barcellona, e così è stato, aiutata dall’incidente in partenza tra Sebastian Vettel e Valtteri Bottas che ha agevolato il compito del campione del mondo in carica. La Ferrari è costretta a leccarsi le ferite, e riflettere sui propri errori. Un copione già visto quest’anno. La stagione 2018 di ...

Gp Francia - Hamilton : 'Voglio essere sempre leader' : Roma, 24 giu. , askanews, 'È stata una grande giornata, sono e sarò sempre grato per il lavoro del mio team che mi ha permesso di vincere'. Lewis Hamilton commenta così la vittoria del Gran Premio di ...

F1 Francia - Libere 2 : sempre primo Hamilton - 4° Raikkonen - 5° Vettel : LE CASTELLET - Lewis Hamilton con 1'32'539 si conferma in vetta alla classifica dei tempi davanti a Daniel Ricciardo a 704 millesimi. Sale al terzo posto Max Verstappen a 734 millesimi. Non cambiano ...

