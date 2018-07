F1 oggi il Gran Premio di Germania | Vettel parte in pole | Hamilton tenta la rimonta

Rally di Roma Capitale 2018/ Diretta streaming video : grande attesa per la SuperSpeciale di oggi : Rally di Roma Capitale 2018, Diretta streaming video: grande attesa per la SuperSpeciale di oggi, in programma alle 18.30. Come seguirla in tv, previste differite e repliche(Pubblicato il Fri, 20 Jul 2018 17:20:00 GMT)

Palermo - 9 arresti : ai migranti “offrivano tutta una gamma di servizi per ottenere falsi permessi di soggiorno” : Offrivano ai migranti “tutta una gamma di servizi“, dall’attivazione di false partite Iva alla finta assunzione come collaboratori domestici, comprese dichiarazione dei redditi ad hoc, “finalizzati essenzialmente all’ottenimento” dei permessi di soggiorno. In cambio chiedevano un compenso fino a mille euro a persona. Viene definita dagli investigatori “una rete di ‘professionisti contabili‘ ed ...

Paola Perego/ “Divento nonna e ho un uomo che amo. oggi brindo alla vita perché va tutto alla grande” : Per Paola Perego è un periodo d'oro. Le novità che entrano nella sua vita sono bellissime: il suo programma piace e a breve diventerà nonna di un maschietto(Pubblicato il Thu, 19 Jul 2018 11:50:00 GMT)

IL CUORE GRANDE DELLE RAGAZZE/ Su Iris il film con Cesare Cremonini (oggi - 18 luglio 2018) : Il CUORE GRANDE DELLE RAGAZZE va in onda su Iris oggi in seconda serata alle ore 23,45. Nel cast figura Cesare Cremonini, Micaela Ramazzotti, alla regia Pupi Avati. Il dettaglio della trama.(Pubblicato il Wed, 18 Jul 2018 10:48:00 GMT)

Ultime notizie/ Di oggi - ultim'ora : migranti - Ong contro la Libia “li fa annegare” (18 luglio 2018) : Ultime notizie di oggi, ultim'ora: nuovo orrore nel Mediterraneo. Duro colpo al Clan dei Casamonica. Scongiurato lo sciopero dei controllori di volo. (18 luglio 2018).(Pubblicato il Wed, 18 Jul 2018 05:20:00 GMT)

Grande successo per l'apertura della Summer Arena 2018 a Soverato con Nek - Renga e Pezzali - Infooggi.it : Dal repertorio di Renga non sono mancati 'Meravigliosa', 'A un isolato da te', 'Il mio giorno più bello nel mondo', 'Guardami amore', 'Era una vita che ti stavo aspettando', 'Angelo', 'La tua ...

Tour de France 2018 - la tappa di oggi (17 luglio) : Annecy-Le Grand-Bornand. Orario - altimetria e come vederla in tv : Terminata la prima giornata di riposo oggi, martedì 17 luglio, è in programma la decima frazione del Tour de France 2018. Si parte da Annecy e si arriva a Le-Grand Bornand, per un totale di 158,5km. Per la prima volta si affrontano le Alpi, con tre Gran Premi della Montagna di prima categoria e uno di Hors Categorie, dunque si preannuncia un altro scossone nella graduatoria generale; con ogni probabilità la maglia gialla passerà verrà indossata ...

ULTIME NOTIZIE/ Di oggi - ultim'ora : Salvini - "Vittoria politica sullo sbarco dei migranti" (16 luglio) : ULTIME NOTIZIE, 16 luglio 2018: sbarcano i 450 a Pozzallo, Salvini: "Vittoria politica". La Francia conquista il suo secondo titolo Mondiale, Croazia battuta 4-2(Pubblicato il Mon, 16 Jul 2018 05:20:00 GMT)

Gran finale del Giro Rosa oggi a Cividale del Friuli. Segui la diretta : Il Giro d'Italia femminile incoronerà oggi l'olandese Annemiek Van Vleuten, prima donna a trionfare sul Monte Zoncolan ieri - Ultimo atto del 29° Giro Rosa: la Maglia Rosa finale verrà assegnata oggi ...

UN'ESTATE PER DIVENTARE GRANDE/ Su Italia 1 il film con Paris Warner (oggi - 15 luglio 2018) : UN'ESTATE per DIVENTARE GRANDE, il film in onda su Italia 1 oggi pomeriggio alle ore 16,30. Nel cast ci sono Paris Warner, Lisa Clark e Hailey Smith, alla regia Maclain Nelson. (Pubblicato il Sun, 15 Jul 2018 04:39:00 GMT)

ULTIME NOTIZIE/ Di oggi - ultim'ora : Ventimiglia - in migliaia al corteo No Border per i migranti (14 luglio) : ULTIME NOTIZIE di oggi, 14 luglio. ultim'ora: continua emergenza migranti. migliaia al corteo No Border di Ventimiglia. Quattro indagati per la tragedia di Sperlonga. (Pubblicato il Sat, 14 Jul 2018 21:35:00 GMT)

L'infermiera di notte - Rete 4/ Un grande classico con Lino Banfi protagonista (oggi - 14 luglio 2018) : L'infermiera di notte, il film in onda su Rete 4 oggi, sabato 14 luglio 2018. Nel cast: Lino Banfi, Gloria Guida e Alvaro Vitali, alla regia Mariano Laurenti. Il dettaglio della trama.(Pubblicato il Sat, 14 Jul 2018 17:06:00 GMT)