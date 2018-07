Ducati | per Lorenzo soltanto un arrivederci?

Superbike : Ducati incentrata solo sul progetto MotoGP? Il destino di Melandri e di Davies è ancora ignoto : Ducati troppo incentrata nel progetto MotoGP? Sembrerebbe di sì. Nelle giornate dedicate al WDW l’attenzione è stata tutta per Andrea Dovizioso e Jorge Lorenzo, con lo spagnolo si è lasciato andare a dichiarazioni animate quasi dal rammarico, visto che il suo destino sarà lontano da Borgo Panigale nel 2019. Di Chaz Davies e Marco Melandri non si sa ancora nulla, sul rinnovo dei loro contratti e se saranno ancora in sella alla Panigale ...

Marc Marquez - Carlo Pernat : 'Tra tre anni in Ducati - è sicuro' : Bomba di Carlo Pernat , il manager di Andrea Iannone e decano della MotoGp. Nell'ultima puntata di Paddock su La6, infatti, ha svelato quello che secondo lui sarà con assoluta certezza il futuro di ...

SBK - Ducati : frattura per Davies che non parteciperà al WDW : TORINO - Il pilota della Ducati Superbike Chaz Davies ha subito una frattura alla clavicola destra durante gli allenamenti e non potrò quindi partecipare alla prossima World Ducati Week, WDW, in ...

La super festa Ducati in Riviera romagnola : Sarebbe riduttivo, perché nel segno delle rosse di Borgo Panigale la Riviera romagnola si riempie di spettacoli, gare, musica e tutto quanto fa festa. Sabato 21 luglio a Riccione, piazzale Roma, cè ...

Ducati Panigale V4 “Race of Champions” : all’asta su eBay 12 imperdibili esemplari [FOTO] : Le 12 Ducati Panigale V4, realizzate in configurazione racing e personalizzate con le livree di ogni pilota, verranno messe all’asta a fine gara su eBay Il conto alla rovescia è ormai terminato e manca veramente pochissimo alla pacifica invasione “Ducatista” che, dal 20 al 22 luglio animerà la Riviera Adriatica e il Misano World Circuit “Marco Simoncelli” per il WDW2018. A identificare il momento clou dei tre giorni del WDW sarà la “Race ...

MotoGP - scontro Petrucci-Lorenzo : la Ducati è performante ma i piloti finiscono per togliersi i punti : Lo si temeva alla vigilia che il GP di Germania, nona prova del Mondiale 2018 di MotoGP, sarebbe stato problematico per la Ducati. Il sesto e settimo posto di Jorge Lorenzo e di Andrea Dovizioso, alle spalle delle altre due Rosse di Danilo Petrucci (Team Pramac) e di Alvaro Bautista (Team Angel Nieto), non sono certo riscontri di cui rallegrarsi. Gestione delle gomme e costanza di rendimento sono venute a mancare sulle due GP18 ufficiali che, ...

MotoGP - GP Germania 2018 : Marc Marquez è imbattibile? Le Ducati lo sfidano e Valentino Rossi spera nel podio : Oggi è il grande giorno. Il GP di Germania, nona prova del Mondiale 2018 di MotoGP, animerà la scena e sancirà il giro di boa del campionato della classe regina. Lungo il toboga tedesco Marc Marquez è pronto suonare la sua nona sinfonia (nona vittoria consecutiva in terra tedesca). Lo spagnolo, autore della pole position ieri, ha dato un’altra dimostrazione delle sue eccezionali qualità, esaltate da questo tracciato. Un circuito ...

Lord of the (Sachsen)Ring - Marquez in pole position in Germania : le Ducati però lo braccano : Il pilota della Honda conquista la pole position al Sachsenring, dietro di lui Petrucci e Lorenzo. Sesta posizione per Valentino Rossi Il signore del Sachsenring è sempre lui, Marc Marquez. Il pilota spagnolo lascia solo le briciole ai propri avversari, conquistando l’ennesima pole position in Germania. Grazie ad un ultimo giro perfetto, il campione del mondo piazza uno strepitoso 1:20.270 che gli vale il nuovo record della pista. ...

MotoGP - GP Germania. Jorge Lorenzo il perfezionista : nuova modifica al serbatoio della Ducati : "Novità al serbatoio molto importante per Lorenzo" Guarda tutti i video Sky Sport Tech: l'analisi delle modifiche al serbatoio di Lorenzo Guarda tutti i video MotoGP, tutti i video Guarda tutti i ...

Superbike - GP San Marino 2018 : Jonathan Rea sempre più dominatore dopo il round di Misano. Poco da fare per le Ducati : Jonathan Rea e ancora Jonathan Rea. Il pilota della Kawasaki sempre più dominatore del Mondiale 2018 di Superbike. L’appuntamento di Misano Adriatico, sul tracciato dedicato alla memoria di Marco Simoncelli, non ha cambiato le carte in tavola.Il nordirlandese ha realizzato una splendida doppietta e ha confermato il suo status di leader della categoria senza se e senza ma. La verdona, tra le sue mani, è una moto perfetta che non ha ...

Sbk – Podio per il Team Aruba.it Racing Ducati a Misano in gara-1 : Il Team Aruba.it Racing – Ducati sul Podio con Davies (2º) davanti ai propri tifosi in Gara 1 a Misano, Melandri 7º Il Team Aruba.it Racing – Ducati è salito sul Podio davanti ai propri tifosi in Gara 1 a Misano, teatro del nono round del Campionato Mondiale Superbike 2018, grazie ad uno splendido secondo posto in rimonta ottenuto da Chaz Davies. Il gallese, settimo in qualifica, è stato protagonista di un ottimo spunto alla ...

Ducati Panigale V4 : a Mirabilandia l’emozione di guidare la superbike grazie al roller coaster interattivo [FOTO] : Nel nuovo Ducati Word di Mirabilandia si potrà provare l’emozione di guidare la potentissima Panigale V4 Tra le novità più originali di “Ducati World“ ci sarà un roller coaster interattivo, ispirato al mondo racing, che simula la guida di una Panigale V4. L’innovativa attrazione trasforma i passeggeri in veri piloti, permettendo loro di controllare e gestire il veicolo in accelerazione e in frenata, rendendo così ogni corsa un’autentica ...