Clamoroso al Tour de France | espulso Gianni Moscon | duro colpo per il Team Sky | è il

Clamoroso al Tour de France - i ventagli scatenano il caos in una tappa incredibile : vince Omar Fraile con una fuga-bidone - gruppo a 20 minuti! : Tour de France, lo spagnolo Omar Fraile vince la 14ª tappa della corsa spagnola con una maxi fuga di 32 uomini che hanno lasciato il gruppo ad oltre 20 minuti Straordinaria vittoria per il 28enne spagnolo dell’Astana Omar Fraile sulla pista dell’Aeroporto di Mende nel Massiccio Centrale, dov’è appena arrivata la 14ª tappa del Tour de France 2018: un percorso bellissimo nel cuore della Francia con l’arrivo in cima ...

Tour de France – Clamoroso Nibali - si sospetta una frattura vertebrale : Vincenzo all’ospedale di Grenoble per accertamenti [VIDEO] : Vincenzo Nibali è caduto durante la fase finale della dodicesima tappa del Tour de France 2018, per il ciclista della Bahrain-Merida si teme una frattura vertebrale Durante la dodicesima tappa del Tour de France 2018, che partita da Bourg-Saint-Maurice, è arrivata sull’Alpe d’Huez, Vincenzo Nibali ha vissuto dei momenti di paura. Una moto della Polizia ha infatti urtato il ciclista italiano della Bahrain-Merida, che si è ...

Tour de France 2018 : Clamoroso Richie Porte - botta alla clavicola e ritiro! Caduta fatale - lascia uno dei favoriti per la maglia gialla : CLAMOROSO colpo di scena al Tour de France, subito nelle prime battute della temutissima nona tappa sul pavé. I primi chilometri della Arras-Roubaix si sono rivelati fatali per Richie Porte che è gravemente caduto a terra attorno al decimo chilometro: brutta botta alla clavicola dell’australiano che si è rialzato dolorante e in lacrime, incapace di proseguire la propria avventura nella Grande Boucle. Uno dei grandi favoriti per vestire la ...

Tour de France – Clamoroso colpo di scena - pesante penalizzazione per Dumoulin : ecco come cambia la classifica generale : La giuria della corsa ha deciso di punire severamente il pessimo comportamento di Dumoulin, attribuendogli venti secondi di penalità nella classifica generale Un gesto pessimo, che non si dovrebbe vedere nel ciclismo, a maggior ragione durante il Tour de France. Tom Dumoulin però non si è fatto scrupoli e, dopo aver perso del tempo per una foratura durante la sesta tappa di oggi, ha pensato bene di usufruire per troppo tempo della scia ...

VIDEO Nairo Quintana fora al Tour de France : Clamoroso colpo di scena! Perde 1’15” da Nibali : Nairo Quintana si è reso protagonista di una clamorosa foratura negli ultimi cinque chilometri della prima tappa del Tour de France 2018. Il colombiano, tra i grandi favoriti per la vittoria finale, ha pagato a caro prezzo un problema meccanico e non aveva nessun compagno in grado di aiutarlo. L’uomo della Movistar ha dovuto aspettare l’aiuto corsa e ha perso tantissimo tempo, tagliando il traguardo a 1’15” da Vincenzo ...