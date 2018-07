Acconciature estive per capelli ricci

vanityfair

(Di domenica 22 luglio 2018) L’estate per irappresenta la stagione della libertà. Hanno voglia di esprimersi a tutto tondo, di scatenarsi in volumi esagerati, di ribellarsi a styling troppo impostati, di reinvetarsi in nuove forme: «Basta alle pieghe frequenti che tolgono elasticità alla forma naturale, stop alle code strette di quando si va in palestra – ci spiega Giovanni Ventura, Global Fashion Ambassador L’Oréal Professionnel – Spesso le capigliature ricce presentano una texture mista a causa di piastre e code molto strette, attaccature e prospetto frontale liscio ad estremo volume all’altezza della nuca. Se i vostrinon vi soddisfano più, se sentite le lunghezze assottigliate e prive di vigore, il consiglio è quello di lasciarli liberi il più possibile perché recuperino la loro forma naturale e, se ve la sentite, di tagliare un po’. Ilo, alleggerito, ha ...