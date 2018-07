Roma | investita e uccisa dal bus | autista indagato per omicidio stradale | ' Guidava a una

Roma - ragazza 22enne investita e uccisa da pullman turistico/ Ultime notizie : fu distratta da cellulare? : Roma , ragazza 22enne muore investita da bus turistico : Ultime notizie , tragedia in centro città nella Capitale, ecco la prima ricostruzione delle forze dell'ordine(Pubblicato il Fri, 20 Jul 2018 20:06:00 GMT)

Roma - Caterina Pangrazi morta investita da un pullman in Corso Vittorio. «È passata col rosso» : Una ragazza Roma na di 22 anni, Caterina Pangrazi , è morta investita da un pullman turistico. Il drammatico incidente in Corso Vittorio Emanuele, nel pieno centro di Roma . Una...

