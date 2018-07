PS4 Pro Amazing Red | a settembre la versione dedicata a Spider Man

Annunciata PS4 rossa di Spider-Man Limited Edition - come migliora su PS4 Pro : I bundle PlayStation 4 Pro e PS4 di Marvel’s Spider-Man in edizione limitata usciranno il prossimo 7 settembre. Finalmente è arrivato l’annuncio ufficiale. La confezione con PS4 Pro in edizione limitata comprende una console PS4 Pro da 1 TB “Amazing Red” personalizzata interamente con il logo di Spider-Man, un controller wireless DualShock 4 abbinato, il gioco Spider-Man in versione fisica e un codice per scaricare dal PlayStation Store il DLC ...

Fan di Spider-Man? Ecco le fantastiche PS4 Pro e PS4 in Limited Edition : Il San Diego Comic-Con non è stato semplicemente l'occasione per dare un'occhiata da vicino a un nuovo trailer di Spider-Man ma anche per scoprire due bundle che ci propongono delle edizioni limitate di PS4 e PS4 Pro davvero fantastiche per tutti i fan dell'Uomo Ragno.Come segnalato da DualShockers, in contemporanea all'uscita del titolo ci sarà spazio anche per il lancio di due console: una PS4 Pro da 1 TB che verrà proposta a un prezzo di ...

Spuntano alcune interessanti offerte su diversi bundle PS4 e PS4 Pro : Se state pensando di acquistare una PlayStation 4, o volete passare alla console premium PlayStation 4 Pro, vi segnaliamo delle interessanti offerte comparse su Amazon.Sono spuntate, infatti, delle interessantissime promozioni su diversi bundle PS4 e PS4 Pro che vi permetteranno di mettere mano alla vostra console preferita e a uno dei giochi presenti nell'elenco a un prezzo vantaggioso.Nello specifico, vi segnaliamo, ad esempio i bundle PS4 Pro ...

Ubisoft : Assassin's Creed Odyssey "è il gioco più bello della serie" e la versione PS4 Pro sarà magnifica : Dall'E3 2018 sono emerse varie informazioni e notizie sull'atteso Assassin's Creed Odyssey: il cambio di direzione della serie sempre più orientata verso il gioco di ruolo, le scelte di dialogo, i percorsi ramificati e altro. Ma ci sono state molte altre cose che hanno attirato l'attenzione e tra queste è stato proprio l'aspetto magnifico del gioco.Gamingbolt ha avuto la possibilità di parlare brevemente di Assassin's Creed Odyssey con il ...

MXGP Pro è ora disponibile per PS4 - Xbox One e PC : Milestone annuncia che MXGP Pro, recensito sulle nostre pagine, è ora disponibile nei negozi fisici e digitali per PlayStation 4, Xbox One e PC. A partire da oggi, i giocatori possono acquistare anche il DLC MXGP PRO - Credit Multiplier, un aiuto nella progressione del gioco, che moltiplica i crediti, sia offline che online, alla fine di ogni gara e in ogni modalità.MXGP Pro è un nuovissimo inizio, progettato per soddisfare i fan più esigenti ...

MXGP PRO disponibile da oggi su PC - PS4 e Xbox One : Milestone è fiera di annunciare che MXGP PRO è ora disponibile nei negozi fisici e digitali per PlayStation 4, Xbox One e PC. A partire da oggi, i giocatori possono acquistare anche il DLC MXGP PRO – Credit Multiplier, un aiuto nella progressione del gioco, che moltiplica i crediti, sia offline che online, alla fine di ogni gara e in ogni modalità. MXGP PRO arriva oggi nei negozi e store digitali MXGP PRO è un ...

Dying Light 2 : Techland punta ai 60fps per le versioni PS4 Pro e Xbox One X : In un'intervista rilasciata nel corso dell'E3 2018, lo sviluppatore Techland ha rivelato che il suo obiettivo primario per Dying Light 2 è quello di concentrarsi sul frame rate piuttosto che sulla risoluzione, il che significa che la priorità sarà data ai 60fps.Tuttavia, come riporta Gamepur, è interessante notare che il team polacco ha dichiarato che, con un anno intero di anticipo per eseguire l'ottimizzazione corretta, non è impossibile che ...

H1Z1 su PS4 offre vantaggi in termini di gameplay ai possessori di Pro - analisi comparativa : Il dominio di Fortnite in ambito console non mostra segni di cedimento ma, nei prossimi mesi, assisteremo al lancio di molti altri titoli Battle Royale, a cominciare con l'arrivo su PlayStation 4 di H1Z1, il porting di uno dei primissimi esponenti del genere. Sarà affascinante confrontarlo con i concorrenti: le somiglianze con PUBG sono molteplici (anche a causa del fatto che i creatori di Playerunknown hanno lavorato su entrambi i titoli) ma ...

CD Projekt RED : "Cyberpunk 2077 sarà bellissimo su Xbox One e PS4 - ancora meglio su One X e PS4 Pro" : Cyberpunk 2077 si è mostrato all'E3 2018 in una demo a porte chiuse a cui ha potuto assistere solo la stampa, e questa settimana sono trapelate le mostruose specifiche del PC su cui girava questa demo.Marcin Iwiński, CEO di CD Project RED, ha voluto tranquillizzare i fan nel corso di una intervista concessa a GamesIndustry affermando che il gioco sarà bellissimo anche su console, specialmente su Xbox One X e PS4 Pro. "Sì, la demo girava su ...

Metro Exodus sarà grandioso anche su PS4 Pro. Nessun piano per la versione Switch : Recentemente, 4A Games ha parlato dei suoi piani per la versione Xbox One X di Metro Exodus. Data la quantità di attenzione che lo sparatutto apocalittico ha ricevuto agli eventi stampa di Microsoft, si potrebbe pensare che ci sia una "preferenza" verso la sua console. Recentemente, gli sviluppatori hanno definito la versione Xbox One, senza mezzi termini, "una bestia", per sottolineare quanto di buono si può fare sulla ...

Un video promozionale promuove il crossplay di Minecraft tra Xbox One e Switch - ma dov'è PS4? : Un nuovo spot promozionale pubblicato sul canale YouTube Nintendo ha recentemente mostrato tutti i vantaggi del crossplay tra le versioni Switch e Xbox One di Minecraft, utilizzando alcuni slogan come "esplorare insieme" e "sopravvivere insieme" per sottolineare il messaggio di fondo del video, "Better Togheter".Come segnalano i nostri colleghi di Eurogamer.net, lo spot sembra voler inoltre rimarcare l'assenza di Sony da questi accordi sul ...

H1Z1 : Battle Royale (PS4) - prova : H1Z1 è simile a uno zombie sotto molti aspetti: semplicemente si rifiuta di morire. Dopo un inizio abbastanza lento come simulatore di sopravvivenza post-apocalittico nel 2015, il gioco ha introdotto una modalità Battle Royale che gli ha permesso di scalare le classifiche di Steam.Sfortunatamente, a causa di una generale carenza di aggiornamenti e dell'arrivo di concorrenti come PUBG e Fortnite, che offrivano un gameplay più soddisfacente e ...

Stati Uniti : Xbox One X è più conosciuta di PS4 Pro e Switch - ma non è la console più ambita : Una nuova indagine svolta dall'istituto Statistico Nielsen ha chiesto ai giocatori americani maggiori di tredici anni quale fosse la console che conoscessero di più, e quale invece tra le tante sul mercato avrebbero voluto acquistare.Il risultato, come riporta Gaming Bolt, ha dimostrato che Xbox One X, dopo la PS4 originale, è la console più conosciuta negli Stati Uniti superando addirittura PS4 Pro e Nintendo Switch, due piattaforme rivali che ...

Il remake di Resident Evil 2 girerà in 4K e 30fps su PS4 Pro e Xbox One X : Alla fine Capcom ha accontentato i numerosissimi fan dello storico Resident Evil 2, annunciando ufficialmente il remake per current gen e la data di uscita del gioco nel corso della conferenza E3 2018 di Sony.In molti desideravano un remake del famoso horror di Capcom per PS4 e Xbox One, ma i giocatori, ora, si sono chiesti "come girerà" il titolo sulle varie piattaforme, soprattutto su quelle potenziate "mid gen", PS4 Pro e Xbox One X. A tal ...