Ong | Viminale replica alle minacce | Open Arms strumentalizza Josefa

Ong Open Arms accusa la Libia : 'Donna e bimbo lasciati morire in mare'. Il Viminale : 'Fake news forniremo le prove' : Orrore e morte nel Mediterraneo. Il corpo nudo e senza vita di un bambino che avrà poco più di 5 anni, sballottato dalle onde come fosse un pezzo di plastica. Il cadavere di una donna su una tavola di ...

Migranti - Viminale autorizza sbarco in Italia della Ong Sea-Watch : è il primo dell’era Salvini : Il Viminale ha autorizzato lo sbarco nel porto di Reggio Calabria della nave della Ong Sea-Watch, con a bordo 232 Migranti. Si tratta del primo dall'inizio dell'era Salvini come ministro dell'Interno. Salvini ha polemizzato con Malta e ha parlato delle Ong affermando che alcune "fanno volontariato, altre fanno affari".Continua a leggere