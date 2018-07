Oasis | Liam Gallagher scrive al fratello Noel | “C’mon | rimettiamo insieme la band”

ilfattoquotidiano

: Liam Gallagher chiede a Noel di riunire gli Oasis: 'Offro io da bere' - SkyTG24 : Liam Gallagher chiede a Noel di riunire gli Oasis: 'Offro io da bere' - RollingStoneita : #LiamGallagher è tornato a cercare il fratello per rimettere insieme gli #Oasis, ma questa volta senza giri di paro… - Agenzia_Ansa : Liam evoca reunion #Oasis, Noel tace. 'C'mon, rimettiamoci insieme'. Ma tweet per ora senza risposta -

(Di sabato 21 luglio 2018) “Terra chiamaho sentito che sta facendo concerti in cui la gente non può bere alcolici, è la cosa più bizzarra che abbia mai fatto, lo perdono e ora ricongiungiamo la grande O e i drink li offro io”. Dopo quasi dieci anni dalla separazione, è arrivato il messaggio che tutti i fan stavano aspettando da tempo: il cantante britannicoha proposto con un tweet a suodi riunire il leggendario gruppo musicale, sciolto nel 2009 dopo anni di liti e incomprensioni. Earth tolisten up rkid I hear your doing gigs where people can’t drink alcohol now that’s the BeZarist thing you’ve done yet I forgive you now let’s get the BIG O back together and stop fucking about the drinks are on me LG x —(@) 19 luglio 2018 “C’mon,la grande O“,, ...