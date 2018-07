Nuovo CdA Milan | Elliott liquida Fassone | ' Giusta causa'

Milan - ufficiale il Nuovo CdA : Scaroni - Patuano - Tuil. Fassone «licenziato» : Ora è ufficiale: i nuovi nomi del cda del Milan sono Paolo Scaroni, Marco Patuano, Franck Tuil, Giorgio Furlani, Alfredo Craca, Salvatore Cerchione, Gianluca D'Avanzo, Stefano Cocirio. Presidente ...

Milan - Nuovo CdA : Elliott saluta Fassone : TORINO - Franck Tuil, Giorgio Furlani, Stefano Cocirio, Gianluca D'Avanzo, Salvatore Cerchione e Alfredo Craca, secondo indiscrezioni che trovano conferma, saranno i nuovi membri del Cda del Milan che ...

Fca - Elkann convoca d’urgenza i cda del gruppo per il “nodo Marchionne”. “Il Nuovo ad di Ferrari sarà Camilleri” : Una convocazione d’urgenza per esaminare il “nodo Marchionne“, cioè la successione dell’amministratore delegato di Fca, Ferrari e Cnh Industrial anche per il fatto che si sta prolungando la sua degenza per un intervento chirurgico a una spalla. Le indiscrezioni che nella notte sono state riportate dal sito specializzato Automotive News sono state poi confermate almeno da un fatto: è Louis Carey Camilleri, membro del board ...

Milan - inizia l’era Elliott : prima assemblea degli azionisti e Nuovo Cda : L’era Elliott inizia ufficialmente, il fondo americano adesso dovrà smantellare la precedente amministrazione nominando il nuovo Cda E’ partita pochi istanti fa, a casa Milan, l’assemblea degli azionisti del club rossonero, la prima dell’era Elliott. Ad aprire i lavori il consigliere Roberto Cappelli. All’ordine del giorno, la revoca degli amministratori della gestione cinese e la nomina del nuovo cda. ...

Convocati d'urgenza i cda di Fca - Ferrari e Cnh industrial per il dopo Marchionne : "Alla Ferrari Louis Camilleri Nuovo Ceo" : Fonti del gruppo interpellate in merito rispondono: "Nessun commento", ma Automotive News aggiunge: Louis Camilleri nuovo Ceo Ferrari

Convocati d'urgenza cda di Fca - Ferrari e Cnh industrial per il dopo Marchionne : "Alla Ferrari Louis Camilleri Nuovo Ceo" : Fonti del gruppo interpellate in merito rispondono: "Nessun commento", ma Automotive News aggiunge: Louis Camilleri nuovo Ceo Ferrari

Cdp - rinviata ancora nomina del Nuovo CdA al 24 luglio : Roma, 18 lug., askanews, - Cassa depositi e prestiti rinvia ancora una volta la nomina del board. Lo comunica il gruppo partecipato dal Tesoro che ha tenuto oggi l'assemblea degli azionisti. 'L'...

CDP - nomina Nuovo CdA slitta ancora. Assemblea il 24 luglio : Teleborsa, - La nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione di Cassa depositi e Prestiti slitta alla prossima settimana. "L'Assemblea ha rinviato la nomina del nuovo CdA al 24 luglio 2018". Lo ...

CDP - nomina Nuovo CdA slitta ancora. Assemblea il 24 luglio : La nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione di Cassa depositi e Prestiti slitta alla prossima settimana. "L'Assemblea ha rinviato la nomina del nuovo CdA al 24 luglio 2018". Lo comunica il gruppo ...

Cdp - rinviata ancora nomina del Nuovo CdA al 24 luglio : Roma, 18 lug., askanews, - Cassa depositi e prestiti rinvia ancora una volta la nomina del board. Lo comunica il gruppo partecipato dal Tesoro che ha tenuto oggi l'assemblea degli azionisti. "L'...

Rai - voto online del M5s : Beatrice Coletti e Paolo Cellini indicati per il Nuovo cda : Beatrice Coletti e Paolo Cellini sono i nomi indicati dal voto on line M5S per Cda Rai. “Hanno partecipato alla votazione 20.028 iscritti certificati”, si legge sul blog delle Stelle. “Di seguito nome del candidato e voti ricevuti: Beatrice Coletti 6577; Paolo Cellini 4253; Claudia Mazzola 4005; Enrico Ventrice 2779; Paolo Favale 2414. Grazie a tutti coloro che hanno partecipato!”, si legge nel blog. L'articolo Rai, voto ...

Rai : voto online per il Nuovo CDA : Rai si cambia. La parola ai cittadini che esprimeranno il loro voto per rinnovare La compagine del CDA. Meno produzioni esterne. Informazione divisa dall’intrattenimento. Apertura delle serie tv ai mercati internazionali. Meno potere agli agenti. Più digitale. Fazio e Vespa in bilico. La Rai deve tornare a fornire un’informazione imparziale e non distorta della realtà. Imparzialità e correttezza Per troppo tempo la RAI è stata ...

Zucchi - CdA nomina Nuovo Direttore Finanziario : Teleborsa, - Il Consiglio di Amministrazione della Vincenzo Zucchi ha nominato Antonio Bulfoni quale Direttore Finanziario e Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari, ...

Zucchi - CdA nomina Nuovo Direttore Finanziario : Il Consiglio di Amministrazione della Vincenzo Zucchi ha nominato Antonio Bulfoni quale Direttore Finanziario e Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari, verificandone i ...