Johnny Depp è Grindelwald | l' apparizione al Comic-Con

BLACK MASS - L'ULTIMO GANGSTER/ Su Rete 4 il film con Johnny Depp (oggi - 18 luglio 2018) : BLACK MASS - L'ULTIMO GANGSTER, il film in onda in prima visione tv su Rete 4 oggi in prima serata. Nel cast tra gli altri Johnny Depp e Benedict Cumberbatch, alla regia Scott Cooper.(Pubblicato il Wed, 18 Jul 2018 10:58:00 GMT)

Johnny Depp - il tattoo dedicato all'ex moglie Amber Heard cambia ancora : Johnny Depp denunciato per aggressione Johnny Depp avrebbe picchiato un uomo sul set del film City of Lies. L'ormai naufragato matrimonio lampo tra Johnny Depp e Amber Heard continua a far parlare. I due divi si sono lasciati nel 2016, con divorzio chiacchierato e denunce di molestie, ma sul corpo di Depp ci sono ancora tracce di quell'amore rovinoso. Un tatuaggio.prosegui la ...

Johnny Depp denunciato per aggressione sul set : «Puzzava di alcol e mi ha colpito alle costole» : Negli ultimi anni, il nome di Johnny Depp, uno degli attori più amati e di successo di Hollywood, è stato associato più a guai giudiziari che alle interpretazioni in scena. Da...

Johnny Depp ACCUSATO DI AGGRESSIONE/ Licenziato il malcapitato : non scese a patti riguardo alla denuncia : JOHNNY DEPP ACCUSATO di AGGRESSIONE da Gregg "Rocky" Brook: l'episodio sarebbe avvenuto ad aprile 2017 sul set del film "City of lies". L'attore dovrà difendersi in tribunale.(Pubblicato il Wed, 11 Jul 2018 00:00:00 GMT)

Nuovi guai per Johnny Depp : denunciato per aver picchiato un membro della crew sul set : Nuovi guai in vista per Johnny Depp: l'attore è stato denunciato per aver aggredito Gregg Brooks, manager delle location del film City of Lies di Brad Furman, proprio durante le riprese del film. Depp dovrà quindi tornare in tribunale per difendersi: l'accusa sostiene che l'artista abbia dato ben due pugni alle costole al povero malcapitato, apparentemente senza un motivo razionale.L'episodio non è, però, recente: i ...

Johnny Depp denunciato per aggressione : Ancora guai con la giustizia per Johnny Depp, denunciato da un lavoratore sul set del film City of Lies. Secondo quanto riportato dal sito TMZ, nell'aprile del 2017 Depp venne avvicinato da Gregg Brooks, dipendente della produzione che lo avvisò di avere un unico altro ciak a disposizione.Spazientito, Johnny rispose bruscamente con un laconico 'e tu chi ca*zo sei? Non hai nessun diritto di dirmi cosa fare', prima di sferrargli due pugni ...

Jack - figlio di Johnny Depp - sex symbol sulle orme del papà : La prima buona notizia è che Jack Depp, di cui erano circolate voci nelle scorse settimane che lo volevano gravemente malato, sta bene. La conferma arriva da un servizio fotografico del Daily Mail, che ha paparazzato il figlio sedicenne di Johnny e Vanessa Paradis sulle spiagge di Biarritz, in compagnia della fidanzata, della madre e del nuovo marito, il regista Samuel Benchetrit. La seconda è che il ragazzo, fratello minore della già affermata ...

Johnny Depp di nuovo in forma con gli Hollywood Vampires . E i fan non sono più preoccupati : Aveva fatto preoccupare i fan per la sua magrezza , ma era così per un ruolo d'attore . Come cantante Depp è in forma splendida. Arrivato in Italia da qualche giorno in tour con gli Hollywood Vampires,...

Johnny Depp OGGI IN CONCERTO A ROMA CON GLI HOLLYWOOD VAMPIRES/ Foto - reggiseni sul palco per l'attore : JOHNNY DEPP OGGI in CONCERTO a ROMA con gli HOLLYWOOD VAMPIRES: pronti ad infiammare la Capitale omaggiando i grandi della musica rock. La scaletta della nuova tappa del tour.(Pubblicato il Sun, 08 Jul 2018 23:08:00 GMT)

Johnny Depp atterra a Ciampino con un jet privato : stasera in tour all'Auditorium con gli Hollywood Vampires : I 'vampiri' rock sono arrivati a Roma per conquistare la cavea dell'Auditorium. Johnny Depp con gli altri 'mitici' compagni di band, Alice Cooper e Joe Perry, sono atterrati a Ciampino con aereo ...

Johnny Depp : 'Io prigioniero sul set - ma quando suono mi sento libero' : Sabato scorso, mentre l'ex compagna Vanessa Paradis convolava a nozze a Saint-Simeon con lo scrittore Samuel Benchetrit, Johnny Depp suonava con gli Hollywood Vampires al castello di Burg Clam in ...