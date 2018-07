Dazn Italia | accordo in vista con Sky?

Dazn Italia : Serie A E Serie B Diretta Streaming : Arriva DAZN: calcio Serie A e B in Diretta Streaming a 9,99€ al mese. Come funziona e quanto costa l’abbonamento a DAZN per vedere le partite di Serie A e Serie B DAZN Serie A e Serie B Streaming Chiuso il capitolo Mondiali, in Italia ci stiamo preparando alla nuova stagione calcistica. La Serie A e […]

Dazn Italia - Diletta Leotta lascia Sky e diventa il nuovo volto della piattaforma : Diletta Leotta lascia Sky, ma continua ad occuparsi di calcio, dato che è stata scelta per essere il nuovo volto di DAZN Italia, la piattaforma online dedicata al calcio

Diletta Leotta e Paolo Maldini approdano su Dazn Italia : Colpaccio per DAZN Italia che ha ingaggiato due volti noti al pubblico: si tratta di Paolo Maldini e Diletta Leotta C’è grande curiosità per l’arrivo in Italia di DAZN, il nuovo servizio di sport in streaming live e on demand che trasmetterà alcune partite di Serie A e l’intero campionato della Serie B. Per il suo debutto, la piattaforma streaming del Gruppo Perform ha puntato su due grandi personaggi: Paolo Maldini e Diletta ...

Diletta Leotta e Paolo Maldini sono i nuovi volti di Dazn Italia : DAZN, il servizio di sport in streaming live e on demand, annuncia oggi l’ingresso nella piattaforma di due stelle del panorama calcistico Italiano. Diletta Leotta sarà la conduttrice della Serie A su DAZN, a partire dalla stagione 2018/2019, e presenterà anche una trasmissione calcistica con un format originale di DAZN che sarà annunciata prossimamente. Paolo Maldini, leggenda del Milan e della Nazionale ...

Marco Foroni nuovo Direttore responsabile Dazn Italia : DAZN, il servizio di sport in streaming live e on demand parte del Gruppo Perform, annuncia oggi che Marco Foroni avrà la responsabilità editoriale e creativa delle produzioni di DAZN in Italia. Foroni sarà attivo con effetto immediato nel ruolo di Vice President Operations, Programming and Content, sarà basato a Milano, e sarà il Direttore responsabile della struttura giornalistica dell’offerta ...

Marco Foroni è il nuovo direttore di Dazn Italia : Marco Foroni - con esperienze a Fox Sports Italia, Mediaset e Sky - avrà la responsabilità editoriale e creativa delle produzioni di DAZN in Italia. L'articolo Marco Foroni è il nuovo direttore di DAZN Italia è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.