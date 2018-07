Allarme e angoscia in Italia | bambina autistica scompare durante una gita

caffeinamagazine

(Di sabato 21 luglio 2018) È. C’èe preoccupazione per unadi 12 anni scomparsa in un bosco a Serle, in provincia di Brescia il 20 luglio mattina, intorno alle 11,30. La ragazzina di cui si sono perse le tracce, ricostruisce Il Giornale, si trovava in una zona boschiva in compagnia di altri suoi coetanei, tutti con problemi di disabilità. Un gruppo di 15 giovanissimi che sarebbe dovuto essere accudito e sorvegliato con cura dagli accompagnatori dell’istituto dove minori vengono assistiti. Eppure, secondo quanto si è appreso, nessuno si è accorto che la 12enne di colpo è svanita nel nulla. La stanno cercando senza sosta da ore. Carabinieri, soccorso alpino, 118 e volontari, più di 130 persone in tutto, stanno battendo la zona di Cariadeghe, un’area vasta che è particolarmente impervia e, oltretutto, non ha copertura per i cellulari. Coinvolti nelle ...