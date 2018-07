Una bambina autistica in gita con gli educatori scomparsa nei boschi

A Roma - Una bambina rom di un anno è stata ferita da quello che potrebbe essere il proiettile di una pistola ad aria compressa : A Roma, una bambina rom di un anno è stata ferita da quello che potrebbe essere il proiettile di una pistola ad aria compressa. La bambina è stata operata all’ospedale Bambino Gesù di Roma dopo che ieri, intorno alle 14, The post A Roma, una bambina rom di un anno è stata ferita da quello che potrebbe essere il proiettile di una pistola ad aria compressa appeared first on Il Post.

Paceco - due uomini a bordo di Una Fiat Punto blu hanno cercato di rapire Una bambina : Questa mattina due uomini a bordo di una Fiat Punto blu, utilitaria con un'ammaccatura sul cofano , l'auto è quella che vedete in foto, , avrebbero cercato di rapire una bambina nella frazione di ...

BE : rottweiler ferisce Una bambina a Muri bei Bern : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Foggia - auto fuori strada : muoiono Una bambina di 4 anni e il padre - ferita la madre : L'incidente sulla circonvallazione probabilmente causato dalla pioggia: non sono coinvolti altri veicoli. La donna non è in pericolo di vita, mentre la bambina e il padre sono morti sul colpo

Palermo : cane randagio entra in case e morde al volto Una bambina di 2 anni : La piccola è stata salvata dai genitori. I medici le hanno apposto 19 punti di sutura in faccia.Continua a leggere

Inferno in autostrada : 3 morti - Una bambina tra le vittime : Gravissimo incidente stradale poco dopo le 13 lungo la corsia sud dell'autostrada A1 nel tratto compreso tra i caselli di Ceprano e Pontecorvo nel territorio del comune di...

INCIDENTE ROCCASECCA : 3 MORTI - ANCHE Una BAMBINA/ Ultime notizie - schianto in A1 : tre mezzi coinvolti : INCIDENTE a ROCCASECCA: tre MORTI, tra cui una BAMBINA. Le Ultime notizie: schianto sull'A1, coinvolti tre mezzi. Traffico bloccato e code in autostrada(Pubblicato il Sun, 15 Jul 2018 14:21:00 GMT)

Turchia - la sposa è Una "bambina" e il wedding reporter rompe il naso allo sposo : Doveva essere un matrimonio ma si è trasformato in una scazzottata. Ad assestare un bel diretto sul naso dello sposo, frantumandoglielo, è stato il fotografo incaricato di seguire la cerimonia. La ...

Orrore a Sperlonga - muore annegata bambina risucchiata dalla pompa d'aspirazione di Una piscina : La 13enne, in vacanza con i genitori, sarebbe stata trattenuta sott'acqua dal flusso di un bocchettone di aspirazione mentre stava facendo il bagno e sarebbe morta annegata. Forse era stata colta da un malore. Ricoverata al Gemelli non ce l'ha fatta

Cristiano Ronaldo alla Juventus – E’ Una fortUnata bambina la prima tifosa ad avere in regalo la maglia autografata [GALLERY] : Cristiano Ronaldo fa felice una dolcissima bambina che alloggia nel suo stesso resort in Grecia: ecco chi è la fortunata ad avere la prima maglia di CR7 in bianconero autografata Cristiano Ronaldo è, da ieri pomeriggio, ufficialmente un giocatore della Juventus. Il calciatore portoghese è stato raggiunto in Grecia dal presidente Agnelli, per gli ultimi dettagli e un brindisi insieme. prima di volare in Italia, per presentarsi a tutti i ...

Scopre al matrimonio che la sposa è Una bambina : fotografo si rifiuta di lavorare e viene picchiato : ... la famiglia: 'Era innamorata di lui da tempo' Ovviamente lo sposo e la sua famiglia non hanno preso bene quello che ha fatto Albayrak, che però, agli occhi del mondo è diventato un piccolo eroe, in ...

Christian Vieri e Costanza Caracciolo aspettano Una bambina : Sarà una femmina. Così il settimanale Chi nel numero in edicola mercoledì 11 luglio parla del bebé che Christian Vieri e Costanza Caracciolo aspettano. Dopo aver respinto i gossip e cercato di tenere la notizia della gravidanza il più privata possibile, la coppia ha ormai ufficializzato la lieta novella. Come si può vedere sulla rivista, infatti, “Costanza mostra finalmente e con serenità il “pancino” nel mare turchese di ...

Christian Vieri e Costanza Caracciolo aspettano Una bambina / Foto - fan felici : "Sarà una bella principessina" : Christian Vieri e Costanza Caracciolo presto saranno genitori. L'ex calciatore è emozionatissimo e fa una bellissima dedica al figlio in arrivo...(Pubblicato il Tue, 10 Jul 2018 21:50:00 GMT)

Abusi su Una bambina - 55enne arrestato nel Napoletano : Abusi su una bambina, 55enne arrestato nel Napoletano Abusi su una bambina, 55enne arrestato nel Napoletano Continua a leggere L'articolo Abusi su una bambina, 55enne arrestato nel Napoletano proviene da NewsGo.