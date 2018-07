Juncker a Conte | no a soluzioni ad hoc

Juncker : “Sui migranti Conte ha ragione - l’Ue pronta a coordinare cellula di crisi” : «L’Italia invoca da tempo, e a ragione, una cooperazione regionale sugli sbarchi», e gli avvenimenti di questo fine settimana «hanno dimostrato un senso condiviso di solidarietà da parte degli Stati membri (Francia, Germania, Malta, Spagna, Portogallo e Irlanda) che si sono offerti di accogliere una parte dei migranti sbarcati a Pozzallo». Tuttavi...

La lettera che Juncker ha scritto a Conte per spiegare cosa l'Ue farà sui migranti : La Commissione europea "è pronta a svolgere pienamente la sua funzione di coordinatrice", ha scritto il presidente dell'esecutivo comunitario, Jean-Claude Juncker, in una lettera per rispondere alla richiesta del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, di creare una cellula di crisi Ue sugli sbarchi. "Non va però dimenticato che l'Ue non ha competenza per determinare il luogo/porto sicuro da ...

"Creare una cellula di crisi per i migranti". La lettera che il premier Conte ha inviato a Tusk e Juncker : "E' essenziale dotarsi da subito di un meccanismo Ue di gestione rapida e condivisa dei vari aspetti relativi alle operazioni di Search and Rescue" attraverso "una sorta di cellula di crisi" che abbia il compito di "coordinare le azioni" degli Stati "riguardo all'individuazione del porto di sbarco e dei Paesi disposti ad accogliere le persone soccorse. Il mio suggerimento è che tale meccanismo venga coordinato dalla Commissione europea ...

Consiglio Ue - Conte mette un primo veto : “No a conclusioni senza migranti”. Salta la conferenza stampa Tusk-Juncker : Il premier Giuseppe Conte mette il primo veto a Bruxelles. Tecnicamente una riserva, con cui ha bloccato le conclusioni della prima parte del Consiglio europeo, in cui si è parlato di “sicurezza, difesa, lavoro, crescita, competitività, innovazione digitale e allargamento”, ma non di migranti. Conte ha spiegato che l’Italia intende invece dare un voto sull’intero documento, compresa quindi soprattutto la parte sulla questione ...

Jean Claude Juncker - irritazione al vertice : 'Lo staff di Giuseppe Conte iperattivo' : Troppo iperattivo per Jean-Claude Juncker lo staff italiano al vertice europeo sull'immigrazione. Gli uomini del presidente del Consiglio Giuseppe Conte hanno infatti consegnato ai media presenti la ...

La mediazione di Juncker per l’incontro Conte-Macron. Mattarella : evitare strappi : Cosa sta succedendo? Chiede Jean-Claude Juncker a Giuseppe Conte. L’Europa ora teme l’implosione, teme che sul cruciale fronte italiano l’argine possa non reggere più. È questa inquietudine che percorre la telefonata del presidente della commissione Ue al premier. Un tentativo estremo di spingere a una conciliazione con il presidente francese Emm...

Juncker : le parole sono fondamentali - ma il contesto lo è di più : Ormai i focolai di tensione tra l’Italia e l’Ue sembrano tutti a mezzo stampa: bastano una o più frasi di politici continentali non propriamente tradotte o riportate dai media e scoppia il putiferio; un’epidemia di lost in translations con un copione sempre identico: l’Euroburocrate di turno dice, o sembra la dica, grossa, provoca un polverone di commenti indignati ai quali segue una pioggia di consulenze linguistiche e ...

Conte : «Ho sentito Merkel e Macron Con la cancelliera un bilaterale al G7» Juncker : «Nessuno dia lezioni all’Italia» : L’annuncio del presidente del Consiglio via Facebook: «Al vertice avrò la prima occasione di farmi portavoce degli interessi dei cittadini italiani»