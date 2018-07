Formula 1 - Anche Bottas rinnova con la Mercedes

Pallanuoto : confermata la Formula della Final Six anche per i prossimi campionati di A1 : campionati di A1 terminati da quasi due mesi, ci si butta verso l’estate che sta per portare all’appuntamento più importante per le nazionali di questo 2018: gli Europei di Barcellona. C’è ancora spazio però per parlare della Serie A1 al maschile e al femminile: confermata per le prossime due stagioni, nonostante le polemiche arrivate nelle ultime settimane, la formula della Final Six per assegnare lo scudetto. In tanti si ...