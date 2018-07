È morta una delle donne che si trovavano sull’auto tamponata dall’attore Marco Paolini

Nelle acque del mar Arabico una 'zona morta' in progressiva espansione : Le zone morte sono fenomeni naturali in tutti i mari del mondo, ma questa è apparsa e ha iniziato a diffondersi negli anni '90. Secondo Lachkar e altri scienziati la causa del progressivo aumento è ...

Marco Paolini - morta una delle due donne coinvolte nell’incidente. L’attore dovrà rispondere di omicidio stradale : E’ morta alle ore 20 di giovedì sera Alessandra Lighezzolo, la donna vicentina rimasta ferita, assieme ad un amica, nel tamponamento sull’autostrada A4 causato dalla vettura guidata da Marco Paolini. La donna, 53 anni, era stata ricoverata in condizioni gravi nell’ospedale Borgo Trento di Verona. La commissione che doveva accertare la morte cerebrale si era riunita intorno alle 14. Sei ore dopo è arrivata la dichiarazione di morte. ...

A Empoli una donna alla quarta settimana di gravidanza è morta. Disposta l'autopsia : Una donna di 42 anni, alla quarta settimana di gravidanza, è morta questa mattina all'ospedale di Empoli (Firenze). Lo rende noto l'Asl Toscana Centro, spiegando che la paziente era ricoverata da sei giorni nel reparto di ostetricia per iperemesi gravidica: aveva accusato vomito ripetuto, con rischio di disidratazione e perdita di peso, e per questo motivo era stata portata in ospedale. È stata un'ostetrica, intorno alle 7.40, ad ...

Milano - sbaglia la manovra in parcheggio e investe la famiglia : morta una donna : È morta la donna filippina di 61 anni che ieri è stata travolta da un'auto guidata da una connazionale di 51 anni all'interno del parcheggio di un condomino in via Privata Bisceglie 74, a Milano. Nell'...

Chiara - morta dopo una cena al ristorante : la drammatica conferma dall'autopsia : Era l'ipotesi iniziale e ora è arrivata la conferma dagli esami. Chiara Ribechini, la ragazza di 24 anni di Navacchio morta la sera del 15 luglio

Migranti - giornalista tedesca su nave libica : 'morta una bimba - madre la teneva nascosta tra le braccia' : "Una bambina della Costa d'Avorio è morta, ma lo si è scoperto solo a bordo della nave libica, perché la mamma l'ha tenuta per tutto il tempo tra le braccia in gommone senza dire che fosse morta. ...

Choc anafilattico dovuto ad una forte reazione allergica : così è morta Chiara - 24 anni : La 24enne è deceduta domenica scorsa dopo essere stata a cena col fidanzato e due amici in un agriturismo. Proprio il ragazzo, Nicola, ora sotto Choc, afferma che proprietari e staff conoscevano "alla perfezione" l'allergia al latte e alle uova di Chiara. "Mi è morta tra le braccia, non sono riuscita a salvarla" dice il giovane.Continua a leggere

Il racconto del ragazzo di Chiara - morta per una reazione allergica : "Ho tentato di tutto - è morta tra le mie braccia" : Una cena al ristorante e poi la tragedia: Chiara Ribechini, neanche 24enne, è morta domenica 15 luglio a causa di uno shock anafilattico. La giovane con il fidanzato e due amici era stata a cena in un locale del pisano, dove si era già recata altre volte in passato. Il quotidiano La Nazione racconta la disperazione di Nicola Gabbriellini, fidanzato della giovane che ha voluto affidare il ricordo di quella terribile nottata a suo ...

Chiara - morta dopo una cena al ristorante : l'appello dei genitori sulle "allergie sottovalutate" : L'autopsia, prevista oggi, farà luce sulle cause della morte di Chiara Ribechini, la 24enne di Navacchio (frazione del comune di Cascina, in...